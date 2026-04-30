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Manuel Ángel Álvarez

Manuel Ángel Álvarez

Sembrando el futuro de Mieres con ambición y sin complejos

Escribo este artículo desde China, donde estamos buscando inversiones y explorando posibilidades de colaboración para que Mieres sea tierra de oportunidades.

Somos humildes y realistas, conocemos las limitaciones y las dificultades. No contamos cuentos ni vendemos motos, pero eso no significa que nos vayamos a quedar cruzados de brazos. La resignación no resuelve los problemas y el pesimismo es un freno para el cambio que necesitamos, así que vamos a pelear para conseguir nuevas inversiones, para que nuestro municipio siga ganando población y siendo garantía de calidad de vida.

Mieres ocupa una posición privilegiada en el mapa: somos el sexto municipio de Asturias, a menos de 20 minutos de Oviedo o Gijón, tenemos parada AVE, el campus universitario más moderno de Asturias y media docena de centros de innovación e investigación universitaria.

Tenemos hospital y una potente red de centros de salud, cuatro institutos sin clases masificadas y estamos ampliando la oferta de FP, una docena de colegios públicos que cuentan todos con servicio de "madrugadores" y comedor escolar, escuela de 0-3 años que se ampliará con nuevas unidades, o una Escuela de la Música que es motivo de orgullo.

La realidad es que Mieres gana población y atrae inversiones. Hemos logrado detener la caída demográfica y tenemos empresas como Talleres Alegría, que está invirtiendo 7 millones de euros para ampliar su actividad en el concejo. Es evidente que estamos en un momento de cambio.

Hemos logrado dar pasos importantes, ahora hay que consolidar esta tendencia y seguir avanzando, por eso estamos en la fase final de aprobación del nuevo Plan General de Ordenación, otra herramienta importante porque garantiza un urbanismo moderno y sostenible para captar población, generar empleo y construir futuro.

El concejo tiene suelo industrial disponible y buenas infraestructuras. Tenemos una larga tradición industrial, hay talento, profesionales de gran nivel y, sobre todo, hay ganas de futuro. Son oportunidades que tenemos que aprovechar.

Vamos a trabajar con ambición y sin complejos. El objetivo del Gobierno local es que pasado y futuro vayan de la mano: queremos ser un territorio minero que siembra futuro.

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