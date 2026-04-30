Treinta años no son (casi) nada

La edición de las Cuencas de este diario vio la luz más o menos a la par de que comenzase mi carrera como historiador. Desde el primer momento, la cabecera dio buena cuenta de todas las actividades que emprendí y, no tardando mucho, pasé a figurar como colaborador más o menos regular de la mano de Mario Antuña. En un primer momento, mi labor centrada en el territorio pivotó sobre la figura de Armando Palacio Valdés, iniciando en 2004 una investigación centrada en los aspectos de la vida cotidiana y de la cultura asturiana en la creación literaria del autor lavianés. Se pretendía con este trabajo destacar el valor de sus testimonios para recrear e interpretar algunas de estas cuestiones.

El propósito principal del estudio radicó en estudiar algunos contextos a través de las representaciones literarias, destacándolas como una fuente indispensable para el análisis social y, especialmente en el caso de la historia, para aquellos que se acerquen desde las categorías historiográficas de la antropología histórica, de la historia de la vida cotidiana o de la historia de la sociabilidad informal y la cultura popular.

Esencialmente, la investigación se centró en ejemplos asturianos y en las peculiares formas de solidaridad y trabajo comunitario que se han generado y desarrollado en la región, además de prestar atención, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial y campesino, al devenir diario de sus moradores.

Al tiempo, el municipio se convirtió también en una de las sedes de los Cursos de Verano de la Universidad de Oviedo, celebrándose los que yo dirigí junto con Jorge Uría entre el año 2006 y el 2014 y gozando siempre de una amplia cobertura. La realidad impuesta por la implantación de Bolonia supuso un duro varapalo para este tipo de oferta formativa, pero los contenidos impartidos sobre la dimensión histórica y social de la alimentación o los Estudios Culturales, contando con la presencia de especialistas como Yvan Lissorges, Serge Salaün, Antonio Altarriba, Jesús Contreras o Rafael Ruzafa, destacaron por su altísima calidad académica.

En el año 2012, codo con codo con Inés García Vega, comencé a diseñar los contenidos científicos del programa "Conoce y Vive tu Patrimonio", que nació con la intención de poner en valor y difundir la riqueza cultural del concejo de Laviana a través de una actuación de educación patrimonial planteada desde una perspectiva integral y teniendo uno de sus ejes principales en la figura y obra de Armando Palacio Valdés. De este modo, se estimó que la oferta turística y cultural de Laviana pasaba por integrar el Centro de Interpretación dedicado al novelista con su territorio, lo que plasmó con la elaboración los diferentes itinerarios culturales y otro tipo de actuaciones. Se pretendió también enlazarlo con actividades relacionadas con la hostelería y el ocio local, desarrollando de este modo un completo programa de sensibilización y difusión patrimonial, por un lado, y de turismo cultural y gastronómico, por otro. Es en este planteamiento en el que tendría cabida, por ejemplo, la realización de la guía "Recuperando los sabores de la aldea perdida" o de otra en que se recogía lo más significativo de las rutas que se diseñaron.

Noticias relacionadas

En el momento actual, en que después de muchos años de esfuerzo se ha conseguido que la Cultura Sidrera Asturiana sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, esta dimensión y las actividades que se desarrollarán en torno a ella, se encuentra sólidamente vinculada a las Cuencas con el traslado de la sede de la Cátedra de la Sidra de Asturias que dirijo a la Casa de la Buelga de Ciaño. Espero que de ello, como ha sido el caso hasta el momento, siga dando buena cuenta nuestra edición comarcal de LA NUEVA ESPAÑA.