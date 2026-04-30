Los vecinos de El Puente, en Langreo, tienen "muchas dudas" sobre la suspensión del proyecto anunciada por el Ayuntamiento

El anuncio del Alcalde y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Langreo no ha calmado los ánimos de los vecinos de la calle José Álvarez Valdés del barrio de El Puente de Langreo. Roberto García y José Antonio Cases anunciaron la mañana de este martes que el Consistorio no seguirá adelante con el proyecto y que así se lo habían comunicado a la consejería de Ordenación del Territorio, que impulsa la iniciativa.

Pancartas conrtra las expropiaciones en las viviendas de la calle José Álvarez Valdés del barrio de El Puente, en Langreo / D. O.

La "suspensión" del plan urbanístico

El gobierno de Langreo (IU) ha “suspendido” la tramitación del plan urbanístico que plantea medio centenar de expropiaciones, la mayoría en la calle José Álvarez Valdés, para construir tres bloques de vivienda pública de alquiler barato. El proyecto, de la consejería de Ordenación, también en manos de IU, había levantado polémica entre los vecinos, llegando algunos de ellos a encerrarse en el Consistorio. El Ayuntamiento asegura ahora que quiere "dialogar" tanto con los afectados, como con el resto de vecinos del barrio como con "la sociedad langreana" para poder llegar a un acuerdo adecuado para todas las partes.

Dudas vecinales

Los munícipes se lo anunciaron este mismo martes a los vecinos afectados, pero estos no han quedado convencidos. Los propietarios de las viviendas que se plantea expropiar permanecían reunidos a última hora de la tarde para fijar una postura y el próximo calendario de actuaciones. “Tenemos muchas dudas de los objetivos que pueda esconder esta propuesta”, aseguraba Verónica Núñez, portavoz del colectivo.

Esas dudas llevan a los vecinos a mantener las movilizaciones previstas para este jueves, coincidiendo con el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de abril. No las tienen todas consigo así que por el momento no levantan el encierro hasta ver qué pasa en la sesión plenaria. Además, tienen convocada una acampada simbólica durante todo el día en la plaza del Ayuntamiento.

Los afectados cumplen este jueves un mes encerrados en el Ayuntamiento de Langreo mostrando su total rechazo a las expropiaciones, que no al proyecto de regeneración de un barrio que se ha visto muy afectado por los 15 años que se han prolongado las obras del soterramiento ferroviario de Langreo.