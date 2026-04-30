Los vecinos de El Puente, en Langreo, mantienen sus protestas pese a la suspensión del proyecto de expropiación de sus viviendas

Las buenas palabras sirven de poco a los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, en el barrio de El Puente, en Langreo, que llevan un mes encerrados en el Ayuntamiento como protesta al proyecto de expropiación de sus viviendas. El equipo de gobierno de IU ha pedido a la consejería de Ordenación del Territorio que suspenda la tramitación del expediente para dialogar con los afectados. El Principado, en palabras del director general Ignacio Ruiz Latierro, ve “razonable” la postura municipal, pero los vecinos no se fían. “No lo tenemos nada claro”, resume Verónica Núñez, portavoz del colectivo.

Vecinos de El Puente protestando este jueves ante el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

Acuerdo entre Principado y Ayuntamiento

Principado y Ayuntamiento presentaron el 17 de diciembre de 2025 el proyecto de construcción de tres edificios con 110 viviendas de alquiler asequible en el barrio de El Puente, en la zona más cercana a las vías ya soterradas de la línea de tren Gijón-Laviana. Se anunció entonces una partida presupuestaria de 3,8 millones para la expropiación de viviendas. Ahí comenzó la polémica. Los vecinos rechazaron la propuesta alegando que sus casas estaban en buen estado y que no las iban a abandonar. Poco después, el 5 de enero, como si de un regalo de Reyes se tratase, el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, aseguraba rotundo que “el Ayuntamiento va a firmar ningún acuerdo con el Principado sin antes haber llegado a un acuerdo con los vecinos”.

Este miércoles volvió a decir lo mismo, dando un paso más al mostrar la carta que el Consistorio había enviado a la consejería de Ordenación del Territorio solicitando la suspensión del plan. Aun así, los vecinos no se lo creen. Quieren hechos, no solo palabras. “Lo que han dicho no nos parece gran cosa”, explica Núñez. Creen que “no son más que declaraciones públicas pero no hay nada concreto”.

Ante esta situación los vecinos han decido mantener las protestas. En los próximos días decidirán si continúan con el encierro en el Ayuntamiento, que mantienen por turnos y del que este jueves se cumplió un mes.

Hechos concretos

“Queremos hechos concretos, que se reúnan con nosotros y nos expliquen las cosas, que nos garanticen que no se van a expropiar nuestras viviendas”, reclaman los vecinos.

En cuanto a la postura del Principado, “no esperábamos menos, son del mismo partido (IU), así que está claro que lo tienen todo preparado”, comentaba una vecina que la mañana de este jueves participaba en una acampada reivindicativa en la plaza del Ayuntamiento.

Los afectados quieren por escrito y con todas las garantías el compromiso de que en el proyecto se ha paralizado y en caso de retomarse en un futuro no se expropiarán sus viviendas.

El gobierno local

Además de la suspensión del convenio, el gobierno local de Langreo anunciaba que se iban a crear cinco comisiones para estudiar el proyecto urbanístico elaborado por el Principado, y que en función de las conclusiones, se actuaría, reclamando cambios. Tres de las comisiones serían para las "tres unidades" afectadas, con los vecinos directamente involucrados en las expropiaciones. Una cuarta, con el resto de los vecinos de El Puente, y la quinta comisión, con "los agentes sociales de Langreo".