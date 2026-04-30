Mi visión de las Cuencas, a través de Einstein

Decía Albert Einstein que "nunca pienso en el futuro ya que éste llega muy pronto". Sin ánimo de contradecir al genio, creo que en el caso de las cuencas del Nalón y del Caudal el futuro no ha llegado tan pronto como se esperaba, y no será porque no se haya pensado desde hace tiempo en reconversiones, proyectos, ayudas y, en definitiva, escenarios futuros para las Cuencas. Pero creo firmemente, y esta es la buena noticia, que ahora sí tenemos cerca un futuro esperanzador basado en un nuevo modelo que garantice empleo, población y calidad de vida. La herencia cultural e identitaria de generaciones enteras que nos ha dejado la actividad minera empieza a ser usada no solamente para resistir sino para transformar y construir, y ello me hace ser optimista a pesar de los retos.

El primer desafío es demográfico. La falta de oportunidades laborales para los jóvenes ha provocado una emigración constante que vacía pueblos y debilita el tejido social. Revertir esta tendencia no es fácil, pero vuelvo a recurrir a una frase de Einstein: "En medio de la dificultad reside la oportunidad". Y la verdad es que veo brotes verdes: un precio de la vivienda menor que en otras ciudades cercanas, una muy buena calidad de vida con actividades vinculadas a la naturaleza y un sentimiento de comunidad e integración que ha de servir de atracción para los jóvenes. Pero se necesitan más acciones concretas que permitan aumentar la población activa. Una de ellas podría ser un programa fiscal específico para atraer población joven, con ayudas y ventajas fiscales para quienes se empadronen y desarrollen su actividad profesional en las Cuencas.

La industria seguirá siendo fundamental. Pero con un nuevo formato, más sostenible, más inteligente y competitivo (una vez más me viene a la cabeza una frase de Einstein: "La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar". Las Cuencas cuentan con suelo industrial, infraestructuras y, sobre todo, con una cultura del trabajo técnico e industrial que no se improvisa. Apostar por la industria verde y por atraer pequeñas y medianas empresas innovadoras puede generar empleo estable y arraigado al territorio. Impulsar los polígonos industriales, con servicios compartidos, conectividad digital avanzada y acceso a energía renovable a precio competitivo puede resultar más rentable y sostenible que confiar en único gran proyecto salvador. Pero nada de esto será posible sin formación y talento. Para ello, es esencial seguir mejorando la formación, conectar aún más la FP y la Universidad con las necesidades reales del tejido productivo y facilitar el emprendimiento local.

El centro de control de la planta de Bayer en Lada (Langreo) / Fernando Rodríguez

La transición ecológica representa una oportunidad clara, si se gestiona bien. No se trata sólo de grandes proyectos industriales sino de atraer población y turismo apostando por la sostenibilidad como polo de atracción. El turismo debe abordarse con realismo y planificación. Las Cuencas, en mi humilde opinión, no necesitan un turismo masivo, sino turismo de calidad y distribuido todo el año.

Rutas de patrimonio minero e industrial, cicloturismo, senderismo, actividades vinculadas a la naturaleza y eventos culturales estables pueden generar economía local si se apoyan desde las Administraciones. Una propuesta concreta sería crear una marca turística única de las Cuencas, que unifique oferta, promoción y calendario. Y en ese contexto, citando de nuevo a Einstein, "la imaginación es más importante que el conocimiento".

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Las Cuencas han demostrado a lo largo de su historia una enorme capacidad de resistencia. Y también de adaptación. Pero ahora toca crear, inventar y transformar. El orgullo minero, la solidaridad y el sentido de comunidad siguen presentes, aunque el contexto haya cambiado, y son fundamentales para que el proyecto compartido de futuro se materialice con éxito y llegue, como decía Albert Einstein, muy pronto; a velocidad cercana a la de la luz. ¡Estamos en ello!