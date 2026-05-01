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Jesús Merino defendió en Mieres a la Universidad Laboral de Gijón como Patrimonio Mundial

La charla tuvo lugar en la Casa de Cultura

Participantes en el acto, antes de la charla.

Participantes en el acto, antes de la charla. / Cedida a LNE

L. M. D.

Mieres del Camino

El salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres albergó este pasado jueves por la tarde la celebración de la charla "La Universidad Laboral de Gijón. Patrimonio Mundial", que impartió Jesús Merino Santos, que fue presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del espacio gijonés, y que es todo un experto en la historia de este emblemático centro cultural y educativo. El acto, organizado por esta misma asociación, en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres, fue presentado por Manuel Nevares Vega, el actual presidente del colectivo gijonés.

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