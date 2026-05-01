Libros, cine y memoria en el "Abril Repulicanu de Llangréu"

IU y el PC de Langreo organizaron esta semana las jornadas culturales "Abril Republicanu en Llangréu", que contaron con la presentación del libro "La fosa común de Oviedo", presentado por su autor, José Ramón Fernández, que es además presidente de la Asociación Memorialista de Asturias. Estuvo acompañado por la edil de cultura, Angelita Cuevas, y por Conchita Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias. También se organizó la proyección de la película documental "Prohibido recordar", con Marcelo Álvarez, integrante de la Asociación Ahaztuak/Olvidados del País Vasco.