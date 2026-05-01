Pacientes que están en buenas manos: el Hospital Valle del Nalón, una referencia en el tratamiento de trombosis venosa

Los pacientes del valle del Nalón que hayan sufrido o estén en riesgo de padecer una trombosis venosa están en buenas manos. La Unidad de Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) del Hospital Valle del Nalón se ha convertido en la primera del Principado de Asturias en obtener una doble acreditación de calidad en el abordaje de la trombosis venosa. Este departamento acaba de recibir la certificación asistencial que otorga Asemeve (la Asociación Española de Enfermedad Tromboembólica Venosa), que se suma al reconocimiento que ya tenía de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Este nuevo reconocimiento a la labor desarrollada en el hospital de Riaño, que atiende a los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Caso y Sobrescobio, cuenta con una validez de cinco años. Esta "marca de calidad" certifica "el cumplimiento de los estándares nacionales de calidad, y consolida al centro como referente científico y asistencial, al ser uno de los pocos hospitales del país que tienen esta doble acreditación otorgada por sociedades científicas de prestigio", señaló Joaquín Mejuto, director de Área de Gestión Clínica del Hospital Valle del Nalón. "Es un respaldo a la actividad, te da un poco de orgullo", añadió. La idea es "mantener" en el tiempo estos estándares de calidad asistencial.

La nueva certificación reconoce a la unidad del Valle del Nalón como centro de referencia de nivel básico y avala "la implantación de protocolos clínicos actualizados, circuitos asistenciales bien definidos y un modelo organizativo centrado en la seguridad de las personas pacientes y en la mejora continua de la atención sanitaria".

La enfermedad tromboembólica venosa, explican desde el Sespa, engloba afecciones como "la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar", patologías relativamente frecuentes y potencialmente graves que requieren "una atención rápida, coordinada y especializada".

Disponer de una unidad acreditada, recalcan, "permite dar una respuesta más eficaz y homogénea ante este tipo de procesos". Joaquín Mejuto señala que en el Valle del Nalón se contabilizan unas cien nuevas embolias pulmonares al año, mientras que en el mismo periodo se diagnostican entre 70 y 80 trombosis venosas profundas.

Atención integral

De cara a la ciudadanía, contar con una unidad acreditada "supone recibir una atención integral, especializada y cercana, con seguimiento continuado de la enfermedad y una mayor coordinación". Esto favorece "diagnósticos más tempranos, tratamientos personalizados, una reducción de complicaciones", así como "una mejor información para las personas afectadas y su entorno".

Desde el punto de vista profesional, la certificación supone "un reconocimiento al trabajo del equipo multidisciplinar, integrado por profesionales de distintas especialidades sanitarias". Este logro "refuerza la capacidad del Hospital Valle del Nalón para ofrecer una atención sanitaria de calidad dentro del propio territorio, al evitar desplazamientos innecesarios y garantizar la equidad en el acceso a servicios especializados".

El Área de Salud III, en la que ahora se engloba el Valle del Nalón junto a otras zonas de Asturias como Gijón, "valora muy positivamente este reconocimiento, que pone de manifiesto el compromiso, la implicación y la profesionalidad del equipo humano de la Unidad de ETV, y consolida al Hospital Valle del Nalón como un referente en la atención a la enfermedad tromboembólica venosa en el sistema sanitario público asturiano".