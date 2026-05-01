Paso clave para el centro de salud de Collanzo: Aller entrega el suelo a Sanidad tras décadas de bloqueo

El proyecto del nuevo centro de salud de Collanzo ya está encauzado tras una larga espera. El Ayuntamiento de Aller ha aprobado en sesión plenaria la cesión al Principado de Asturias de la parcela que albergará el futuro equipamiento sanitario, desbloqueando así una demanda histórica del concejo que llevaba décadas pendiente.

Los terrenos, ubicados en el núcleo de Collanzo, habían sido adquiridos previamente por la administración local tras una inversión de 114.000 euros, fruto de meses de negociaciones con los propietarios. Con este trámite ya completado, el suelo queda a disposición de la Consejería de Salud para avanzar en el desarrollo del proyecto.

El alcalde allerano, Juan Carlos Iglesias, destacó la importancia de este nuevo avance en un proceso que calificó de “histórico”. “Llevamos más de 30 años peleando por este centro de salud, y ahora podemos decir que está realmente cerca”, subraya. Según explica, el compromiso alcanzado con el Principado pasa ahora por la redacción inmediata del proyecto, paso previo a la licitación de las obras.

Tramitación administrativa

Iglesias detalló que la intención es que el proceso administrativo avance con la suficiente agilidad como para poder licitar los trabajos con un adelanto presupuestario que permita iniciar las obras a principios de 2027. “Vamos a seguir trabajando para que los plazos se cumplan y esta infraestructura sea una realidad cuanto antes”, señaló.

La necesidad de un nuevo centro de salud en Collanzo ha sido una reivindicación constante en Aller, debido al estado de las actuales instalaciones, consideradas insuficientes para garantizar una atención sanitaria adecuada. Durante años, la falta de un terreno idóneo había sido el principal obstáculo para que el proyecto saliera adelante, pese a los compromisos reiterados del Gobierno autonómico.

En este contexto, la adquisición de la parcela supuso el desbloqueo definitivo de la situación. El Ayuntamiento impulsó una negociación que permitió cerrar un acuerdo satisfactorio y allanar el camino para la cesión ahora aprobada.

Tras los pasos de Sotrondio y Pola de Lena

El avance de este proyecto se enmarca además en una etapa de ejecución de compromisos sanitarios en las cuencas mineras. En los últimos meses, el Principado ha culminado infraestructuras largamente esperadas como los centros de salud de Sotrondio y Pola de Lena, lo que refuerza las expectativas de que el equipamiento de Collanzo siga el mismo camino.

Con la cesión del suelo ya formalizada, Aller encara ahora la recta final de una reivindicación histórica. El futuro centro de salud no solo mejorará la atención sanitaria en la zona, sino que también supondrá un impulso para la calidad de vida de los vecinos, que ven cada vez más cerca una infraestructura largamente esperada.