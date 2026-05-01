Sidra, voz y tradición: Mieres revive el “cantu de chigre” (si quieres animarte aquí te esperan)

La música tradicional vuelve a tomar los bares de Mieres del Camín con el arranque de una nueva edición de “Cantares de chigre”, una iniciativa que reivindica el valor del cancionero popular asturiano y su estrecha vinculación con la cultura sidrera. Desde este próximo jueves, y a lo largo de todo el mes de mayo, distintos locales hosteleros del casco urbano se convertirán en pequeños escenarios donde la voz y la emoción serán protagonistas.

La actividad se celebrará todos los jueves a partir de las 20.00 horas, prolongándose hasta la primera semana de junio, con el objetivo de servir de antesala a las fiestas patronales de San Xuan. De este modo, la cita no solo recupera una tradición profundamente arraigada en las Cuencas, sino que también contribuye a dinamizar la vida social y económica de la villa en un periodo clave del calendario festivo.

En esta edición participan numerosos establecimientos, desde bares y sidrerías hasta locales de ambiente más alternativo, que acogerán actuaciones en directo de una variada nómina de artistas y formaciones. Sobre el cartel figuran nombres como "Claxon Boys", "Sam Solo", Manu Miranda, Sara Cangas, "Música de Sofá", "Cantares", "Jimaguas" o "Por fin solos", entre otros, que llevarán su repertorio de mesa en mesa, recuperando el espíritu cercano y espontáneo del “cantu de chigre”.

La llama de una tradición

La propuesta está impulsada por el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Hostelería, en colaboración con el Ateneo Musical. Busca consolidarse como una cita de referencia dentro de la programación cultural mierense. Los organizadores destacan que el evento no solo tiene un componente lúdico, sino también patrimonial, al contribuir a mantener viva una tradición que durante décadas formó parte del día a día en bares y sidrerías.

“Cantares de chigre” vuelve así a llenar de música las calles de Mieres, evocando aquellos tiempos en los que era habitual que las voces se alzaran entre culines de sidra. Una costumbre que parecía condenada al olvido, pero que ha encontrado en esta iniciativa un nuevo impulso para seguir sonando generación tras generación.