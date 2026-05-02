Fallece a los 97 años Enriqueta Gutiérrez, "Queta", guisandera y gran maestra de cocina del Caudal

Día triste para la comarca del Caudal, y sobre todo para Cenera y su asociación cultural Serondaya. Enriqueta Gutiérrez Tuñón, "Queta", guisandera, maestra de cocineras del valle, ha fallecido a los 97 de años de edad.

Queta Gutiérrez era presidenta de honor de la asociación Serondaya, "hoy es un día triste para la asociación", señalaba la junta directiva. Nacida en Pola de Lena en 1928, entró en contacto ya muy joven con el mundo de la cocina, siendo hija y nieta de cocineras, trabajando inicialmente en los restaurantes familiares, el Ferrero y la Moderna. Con 20 años de edad se estableció en Cenera (Mieres), casándose con Paco Prieto, con quien tuvo dos hijos y cuatro nietos.

Durante prácticamente toda su vida, desde los años 60, ejerció además como maestra de cocina, algo que siguió haciendo hasta muy mayor, ofreciendo cursos a través de la asociación Serondaya de Cenera. En 2013, el colectivo le organizó un homenaje, al que asistió el entonces presidente de Asturias, Javier Fernández, un día que dijo, recalcándolo, que "seguiré colaborando con Serondaya hasta que el cuerpo aguante".

Amante de la cocina tradicional, entre las especialidades de Gutiérrez se encontraban la caldereta de marisco y las carrilleras estofadas. Tenía muy claro además que ella era una "cocinera, o una guisandera" y no una "chef", término que no le gustaba.

Palabras de recuerdo

Desde Serondaya se la despedía con cariñosas palabras. "Formó parte durante estos más de veinte años de la actividad asociativa, maestra inquebrantable de cocina, fue socia fundadora allá por la seronda de 2005". Recuerda la junta directiva su "mirada ágil, su voz partida, susurradora de misiones imposibles, esta maestra de todos los oficios nos encandiló a todos". Fue, aseguran, "una mujer sin tiempo, asombrosa e irrepetible, las gentes de Serondaya lloramos su pérdida".

Noticias relacionadas

Gutiérrez formaba parte de la gran generación de guisanderas y cocineras de Mieres, junto a María Luisa García, autora de los famosísimos libros de cocina de María Luisa, o Carmina Fernández.