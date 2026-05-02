"Meca, 'Los Futbolísimos'": Casomera, en Aller, estrena biblioteca, con la ilusión de que la cultura llegue a toda la zona rural

“Meca, Los Futbolísimos”, exclamaba feliz Enma de Vega. Tiene 10 años y estudia quinto de Primaria. Vive en Oviedo pero le tira el pueblo y prácticamente todos los fines de semana los pasa con sus abuelos en Casomera, en el concejo de Aller. Este sábado era la más joven en la inauguración de la nueva biblioteca de la localidad y tal vez la primera en darle uso. La niña encontró su colección preferida entre los 1.600 libros que ya están disponibles para los vecinos. Enma acudió a la inauguración con su abuela, Sara Nespral. Para la mujer todo tenía un componente muy especial, no solo por ir con su nieta y por disponer de un nuevo centro cultural en el pueblo sino porque la biblioteca ocupa una parte de las antiguas escuelas de Casomera, en las que ella estudió. Sus recuerdos de los libros entre aquellas paredes no son los mejores, “una vez no me sabía la lección y maestra me castigó con los brazos en cruz y dos libros en cada mano”, recuerda, pero con el paso del tiempo “ese rechazo se me pasó y ahora me gusta mucho leer”.

Enma de Vega y su abuela, Sara Nespral, con Adrián Barbón en la nueva biblioteca de Casomera, en Aller / D. O.

Bernardo Fernández, otro de los algo más de medio centenar de vecinos de Casomera, celebraba la apertura de una biblioteca “que dará vida al pueblo”. “Casomera, igual que muchos otros lugares de Asturias, se está quedando vacío y es ofrecer cosas como esta biblioteca es muy importante para que la gente venga”, aseguraba poco antes de que el presidente del Principado, Adrián Barbón; el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, y el presidente de la asociación cultura y de vecinos San Román de Casomera, Fernando Álvarez, llegasen a las antiguas escuelas para la inauguración oficial.

Asistentes a la inauguración de la nueva biblioteca de Casomera, en Aller / D. O.

Democratización de la cultura

Barbón vinculó esta apertura con la lucha histórica de las clases trabajadoras por el saber y destacó que "nada hace más libre al hombre que la cultura y una biblioteca es la democratización de la cultura". Para Barbón, en un contexto de desinformación, las bibliotecas son más necesarias que nunca porque "la única manera de asegurar que la verdad nos haga libres es tener acceso a toda la información posible para que cada uno juzgue y saque conclusiones". El Presidente subrayó además que el nuevo equipamiento de Casomera “es un ejemplo de cómo la cultura nace del pueblo y se construye desde la cooperación”.

Por su parte, el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, destacó que no se inauguraba simplemente un depósito de libros, sino "una puerta al conocimiento y a la cultura que debe servir para dinamizar el pueblo en un momento de excesiva rapidez informativa”. "Una biblioteca es un lugar para pararse, para pensar y para crecer", afirmó Iglesias, quien insistió en que esta iniciativa, nacida de la ilusión vecinal, es clave para el futuro del concejo: "Apostar por la cultura es apostar por una igualdad de oportunidades, independientemente de donde se viva, y esto ayuda a asentar población".

Antiguas escuelas de Casomera, donde está la nueva biblioteca / D. O.

Finalmente, Fernando Álvarez, presidente de la asociación vecinal San Román y motor del proyecto, explicó la génesis de este nuevo centro que ya cuenta con un fondo de 1.600 volúmenes. Álvarez definió el espacio como "esencialmente popular, tanto en la gestación de la biblioteca como en la recogida de fondos y en la propia gestión de los préstamos". "No pretendemos ser la biblioteca de Alejandría, lo que queremos es construir un espacio social, un espacio cultural, de memoria y de historia en el que podamos escucharnos", concluyó Álvarez, reafirmando que, pese al avance de lo digital, el papel sigue siendo el elemento básico para "democratizar el proceso de lectura".