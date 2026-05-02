Mieres invierte 78.000 euros en dos aparcamientos para bicicletas
Los estacionamientos se ubicaran en el campus universitario y junto a la antigua estación del Vasco
El Ayuntamiento de Mieres ha adjudicado el proyecto para la instalación de dos aparcamientos seguros para bicicletas en el casco urbano. Una actuación que supondrá más de 78.000 euros de inversión y que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la comarca de la Montaña Central, financiado por fondos de la Unión Europea. En concreto, estas obras permitirán instalar dos aparcamientos seguros para bicis, con al menos cinco plazas cada uno, en el entorno de la antigua estación del Vasco y en el campus universitario.
La iniciativa que permite a Mieres seguir avanzando en su apuesta por el cicloturismo y la sostenibilidad y en su consolidación como destino ciclista. Además, esta actuación “permitirá mejorar las infraestructuras y servicios públicos para fomentar el uso de la bicicleta como medio sostenible, universalizar su uso y seguir posicionando a la comarca y al concejo como destino cicloturista de referencia”, señalan desde el Ayuntamiento. El consistorio añade que esta instalación de aparcamientos seguros “complementa otros proyectos importantes como el Kilómetro Cero creado frente a la estación de Renfe o la apuesta por el Reto Territorio Minero como iniciativa cicloturista pionera en nuestro país”.
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