El nuevo bulevar de Langreo toma forma con aceras y bordillos en las 55 hectáreas terrenos liberados por el soterramiento ferroviario

En plena polémica por el proyecto de la consejería de Ordenación del Territorio (IU) de expropiar medio centenar de casas en el barrio de El Puente, en Langreo, y construir tres bloques con 110 pisos de alquiler asequible, la consejería de Movilidad (PSOE) saca pecho por el avance “a buen ritmo” de las obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento ferroviario de Langreo. Los tres edificios proyectados por el departamento de Ovidio Zapico se deberían construir justo frente al paseo peatonal y ciclista surgido tras el soterramiento, un bulevar que debe ejecutar la consejería de Alejandro Calvo.

David Orihuela

El Ayuntamiento de Langreo ha pedido la “suspensión” de la tramitación para la actuación urbanística de El Puente. Los vecinos de la calle José Álvarez Valdés mantienen desde hace un mes un encierro en la Casa Consistorial en rechazo a las expropiaciones de sus viviendas.

Nuevas aceras y bordillos en los terrenos liberados por el soterramiento ferroviario de Langreo en la zona de Valnalón / LNE

Un nuevo espacio de 55,4 hectáreas

Al tiempo, la consejería de Movilidad sigue trabajando en la urbanización de las 55,4 hectáreas de terreno que ha quedado liberado tras el soterramiento de las vías de la línea de ancho métrico, la antigua FEVE, entre Gijón y Laviana a su paso por Langreo. El tren discurre bajo tierra desde la antigua estación de La Felguera hasta Sama. La trinchera ferroviaria supuso durante décadas una herida para Langreo que ahora se ha suturado. Queda por eliminar la cicatriz y en ello está el Principado. La consejería de Movilidad apunta que los trabajos van a buen ritmo y que los últimos hitos han sido “el remate de la ejecución de las tuberías de abastecimiento para riego y baldeo”. Además, destacan “la colocación de bordillos para delimitar la zona urbana y la ejecución de aceras”.

El Gobierno de Asturias “está afrontando una inversión de más de 9,3 millones de euros para transformar un espacio urbano que a lo largo de más de dos kilómetros de longitud volverá a coser la malla urbana después de estar décadas fragmentada por las vías del tren” subrayan.

Un plazo de 15 meses

Los trabajos de urbanización comenzaron oficialmente el pasado mes de octubre y tienen un plazo de ejecución de 15 meses con lo que deberían estar concluidos a finales de este año. Será en ese momento cuando La Felguera ya no esté dividida por la vía del tren ni por las eternas obras para su soterramiento, que se prolongaron durante más de 15 años. Será en ese momento cuando los vecinos de El Puente, entre ellos los que ahora protestan por la posible expropiación de sus viviendas, dejen de vivir en una zona casi aislada y muy degradada, en buena medida por esas largas obras del soterramiento.

Las vías pasaban pegadas a la calle José Álvarez Valdés y ahora lo hacen bajo tierra casi hasta la nueva estación de Sama Los Llerones. Ahí comienza el espacio a urbanizar, con una nueva glorieta que permitirá conectar las calles La Unión y José Álvarez Valdés, hasta ahora separadas por las vías. Este espacio dispondrá de una acera con carril bici y zona de aparcamiento.

Obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento ferroviario de Langreo / LNE

Nuevo paseo

Desde esa rotonda y en dirección al centro de La Felguera se creará un paseo de cerca de 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista. Se trata de un espacio arbolado, iluminado y con bancos para el descanso. Los primeros metros de este paseo se emplazan en el entorno de la boca sur del túnel, la más cercana a Sama. El paseo recorre el antiguo trazado ferroviario, siguiendo la curva en forma de "S". Habrá un nuevo vial transversal al antiguo trazado de la vía, contiguo al nuevo cuartel de la Guardia Civil.

Ese nuevo paseo llegará hasta lo que era el paso a nivel de Valnalón. Ahí se construirán dos nuevas glorietas, una de ellas para dar acceso desde el sur a la ciudad industrial. Todo el espacio que ocupa Valnalón longitudinalmente, desde la nueva estación de tren de Langreo Centro hasta la zona del Musi, será un bulevar de 500 metros de largo. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. El carril bici se ubicará en la acera derecha de la calzada. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado.

El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para reducir la contaminación y alternará franjas de diferentes colores. En el entorno de la antigua estación de La Felguera habrá un parque público con espacios verdes, entre otras actuaciones.

Todo eso debería ser el regalo de Navidad para los langreanos, pero el tiempo lo dirá.