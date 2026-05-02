Tremendo susto en Mieres y Lena: Interceptada una "kamikaze" que condujo 6 kilómetros en sentido contrario en la A-66 en estado de ebriedad

Susto en Mieres y Lena la pasada medianoche, cuando una conductora "kamikaze" circuló al menos 6 kilómetros en sentido contario, antes de poder ser interceptada por un vehículo de la Guardia Civil. En principio, la mujer dio positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún accidente, pero testigos presenciales señalan que "hubo suerte, a esa hora había poco tráfico".

El suceso se produjo ya en la madrugada del sábado, cuando el Centro Operativo de Tráfico recibió varias llamadas a las 00.10 horas, usuarios "alertando de que un vehículo de la marca Audi, modelo A-4, circulaba en sentido contrario" por la A-66 "en dirección León", por la calzada contraria, la de "sentido Gijón", a la altura de Ujo. En el momento se estableció un dispositivo operativo de seguridad, con una patrulla del Destacamento de Tráfico de Mieres y dos patrullas de Seguridad Ciudadana, las de Ujo y Lena.

"La rápida intervención de las patrullas", subrayaron desde la Guardia Civil, permitió que los agentes del puesto de Ujo lograran interceptar el vehículo a las 00:12, a la altura del kilómetro 57 de la autopista, en el concejo de Lena. En total, la mujer que conducía el coche recorrió unos 6 kilómetros en sentido contrario, desde el kilómetro 51 (Santullano, Mieres) hasta el 57, en el entorno de Villallana (Lena).

Una vez interceptada la conductora, se le practicaron las pruebas de alcoholemia, que arrojaron "resultados positivos". El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Gijón, perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias, instruye diligencias por supuestos delitos de conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, para su posterior remisión al Tribunal de Instancia de Lena.

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Unos viajeros que se cruzaron con la "kamikaze" mostraban su agradecimiento "a los agentes", y a otros tres conductores "que nos avisaron" de que algo problemático ocurría "dándonos las luces". "Hubo suerte", señalaron los testigos, porque a esa hora, el tráfico es mucho menos denso que normalmente, "la pararon justo cuando llegamos a su altura", ya en Lena.