Tremendo susto en Mieres y Lena: Interceptada una "kamikaze" que condujo 6 kilómetros en sentido contrario en la A-66 en estado de ebriedad
Una patrulla de la Guardia Civil logró detener a la mujer a la altura de Villallana, las pruebas de alcoholemia dieron resultado positivo
"Hubo suerte, había poco tráfico", relatan testigos de lo sucedido
Susto en Mieres y Lena la pasada medianoche, cuando una conductora "kamikaze" circuló al menos 6 kilómetros en sentido contario, antes de poder ser interceptada por un vehículo de la Guardia Civil. En principio, la mujer dio positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún accidente, pero testigos presenciales señalan que "hubo suerte, a esa hora había poco tráfico".
El suceso se produjo ya en la madrugada del sábado, cuando el Centro Operativo de Tráfico recibió varias llamadas a las 00.10 horas, usuarios "alertando de que un vehículo de la marca Audi, modelo A-4, circulaba en sentido contrario" por la A-66 "en dirección León", por la calzada contraria, la de "sentido Gijón", a la altura de Ujo. En el momento se estableció un dispositivo operativo de seguridad, con una patrulla del Destacamento de Tráfico de Mieres y dos patrullas de Seguridad Ciudadana, las de Ujo y Lena.
"La rápida intervención de las patrullas", subrayaron desde la Guardia Civil, permitió que los agentes del puesto de Ujo lograran interceptar el vehículo a las 00:12, a la altura del kilómetro 57 de la autopista, en el concejo de Lena. En total, la mujer que conducía el coche recorrió unos 6 kilómetros en sentido contrario, desde el kilómetro 51 (Santullano, Mieres) hasta el 57, en el entorno de Villallana (Lena).
Una vez interceptada la conductora, se le practicaron las pruebas de alcoholemia, que arrojaron "resultados positivos". El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Gijón, perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias, instruye diligencias por supuestos delitos de conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, para su posterior remisión al Tribunal de Instancia de Lena.
Unos viajeros que se cruzaron con la "kamikaze" mostraban su agradecimiento "a los agentes", y a otros tres conductores "que nos avisaron" de que algo problemático ocurría "dándonos las luces". "Hubo suerte", señalaron los testigos, porque a esa hora, el tráfico es mucho menos denso que normalmente, "la pararon justo cuando llegamos a su altura", ya en Lena.
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así
- Investigan una agresión sexual a una joven hallada aturdida en Lena
- La mujer herida tras dispararse en la cabeza en Columbiello (junto a su marido, fallecido) evoluciona favorablemente en la UCI y ya no precisa sedación
- Más reproches por las estaciones de esquí: el sector de la nieve denuncia la parálisis y la falta de avances en proyectos claves para el futuro de Pajares y Fuentes