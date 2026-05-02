Tres décadas de "Derrame" y rock, el Santo Grial de la Cuenca del Nalón

Todo empezó cuando Juan Martínez viajó con su banda, "Los Ruidos", al Festival de Benidorm. Allí escuchó a unos chavales de Murcia que le gustaron y al volver a Asturias se lo contó a Enrique Granda, que programaba semanalmente conciertos en su bar, el "Santo Grial" de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. Poco después aquellos veinteañeros llegaban a la cuenca del Nalón en una furgoneta Citroen C-15 rotulada con el nombre de la empresa familiar del guitarrista, "Gráficas Campillo". "M-Clan" volvieron varias veces a Asturias, lo contaba hace poco su líder, Carlos Tarque, en La Revuelta de TVE. Tarque recordaba que en los 90 habían tocado en la calle en la cuenca minera asturiana, que hacían un pase gratuito a la puerta del bar y luego, ya con entrada, en el interior del local. La realidad es muy parecida pero con un matiz. "Venían de tocar en Pola de Laviana y llegaron a Sotrondio, me pidieron tocar en el bar y les dije que no, que lo tenía lleno y no había manera de montar un concierto sobre la marcha", recuerda Enrique Granda. Los murcianos querían tocar y lo hicieron, "se pusieron a tocar en la calle y pasaron el plato de la batería a modo de gorra".

"M-Clan" en el "Santo Grial" de Sotrondio en 1994 / LNE

La historia de un local icónico

"Santo Grial" era la aventura rockera de Granda. Abrió el local en 1990 y lo mantuvo hasta 1996. LA NUEVA ESPAÑA le acompañó hace unos días a Sotrondio para visitarlo después de tantos años. En la fachada sigue el cartel, Granda levanta la verja y su cabeza se llena de recuerdos de unos años en los que "pasaron por aquí todos los grupos de Asturias y de fuera". Las fotos que ha digitalizado y guarda en su teléfono móvil lo corroboran. Ahí está el añorado Carlos Redondo, "Jonnhy Radiator" con Javi Ramos a la guitarra; Lee Junior con su teclado sobre dos cajas de refrescos colocadas encima de dos mesas de esas redondas de pub noventero. La lista de bandas es interminable, "Australian blonde", "Los Flechazos"…. "Tal vez el único que no tocó aquí fue Jorge Martínez", concede el empresario. Eso sí, el compañero de Jorjón en "Ilegales", Jaime Belaustegui acabó dejando la batería en el bar porque cada poco tocaba allí con algunas de sus formaciones.

Carlos Redondo en un concierto en el "Santo Grial" de Sotrondio / LNE

El impulso de Langreo al "Derrame rock"

"Santo Grial" mantuvo los amplis a todo volumen, denuncias vecinales incluidas, hasta 1996 cuando su propietario dejó la Cuenca para trasladarse a Oviedo como manager de "La Destilería". Eso le llevó ese mismo año a montar un festival pionero en Asturias, el "Derrrame rock". "Lo hice para que la gente viese a mi grupo, a ´La destilería´", explica Granda. El primer "Derrame" reunió en Grado a la banda asturiana con "Platero y tu" y "Extremoduro". Pero el gran impulso al festival llegó con el nuevo milenio, con el traslado a Langreo. En 2000 el "Derrame" se celebró en el campo de fútbol de Ganzábal y el camping se instaló donde hoy está el polideportivo Juan Carlos Beiro.

Grupos punteros

Después la maquinaria se trasladó al polígono de La Moral. Allí estuvieron los grupos punetros del rock, el punk y el metal español, "Barricada", "Los Suaves", "Soziedad Alkohólika", "Marea", "Tierra Santa", "Koma", "La Polla", "Saratoga", "Sober", "Porretas", "Avalach", Rosendo, "Reincidentes", "Hamlet", "Ilegales", Manolo Kabezabolo... También hubo estrellas internacionales, como "Edguy", "Moonspell" o "Grave Digger".

"En la memoria quedan días y días de música, inundaciones, sol, cerveza, sidra y mucha fiesta. Han pasado tres décadas y nadie en Langreo olvida aquellos años de "Derrame" y de rock. Tal vez haya que montar una fiesta de cumpleaños….