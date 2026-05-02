Ujo vivió su "Tekilazo" y sigue de fiesta hasta el domingo

Ujo sigue de fiesta hasta el domingo, celebrando a San José Obrero. Unas fiestas que empezaron ya el jueves y que este viernes vivieron su particular "Tekilazo", con la actuación de la popular orquesta asturiana, que llenó la carpa.

Estos primeros días de fiesta la música la pusieron las orquestas "Dominó" y "Tekila", mientras que este sábado es el turno de "Cuarta Calle". Hubo también tiempo para el rock con el "Rafa Kas Trío".

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El "Rafa Kas Trío", en las fiestas. / Cedida a LNE

Los festejos terminan este domingo 3 de mayo, con el pasacalles desde las 10.30 horas, más música y danza en la calle a mediodía con "Ruxidera" y la actuación posterior del "Mago loco". Habrá campeonato de dardos y desde las 19.30, la verbena final, con el grupo "D'Cano".