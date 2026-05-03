Julio González, reelegido presidente de la Sociedad de Festejos El Carbayu de Langreo: "Queremos seguir ganando socios, para pasar de 1.500 a 2.000"

Julio González cumplirá 20 años como presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu, patrona de Langreo, uno de los colectivos con más historia del concejo, que aúna a los vecinos de todo el territorio. Los socios le han elegido de nuevo por otros cuatro años. Llegará hasta 2030 en un puesto en el que lleva desde 2009.

-¿Cómo afronta este nuevo mandato?

-Obtener la confianza de los socios nos lleva a encarar estos cuatro años con la misma ilusión y responsabilidad con la que iniciamos nuestra etapa en 2009. Tengo tantas o más ganas que entonces.

-¿Qué destacaría de lo hecho en todos estos años?

-Creo que hemos logrado un cambio sustancial en la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu, creciendo tanto en número de asociados como en patrimonio. También en presencia dentro del concejo, en relevancia social.

-¿Y qué tiene por delante?

-De cara a este nuevo periodo, nuestros objetivos son claros. En primer lugar, mantener la organización y el éxito de las tradicionales Fiestas de El Carbayu, que cada 8 de septiembre se celebran en el entorno de la ermita y que constituyen una cita imprescindible para vecinos y visitantes. Esto es lo principal.

-¿Y además de celebrar a la patrona?

-Continuaremos impulsando iniciativas como “Caleyando pa’l Carbayu”, una ruta a pie por montañas, senderos y pueblos de Langreo y concejos limítrofes, con la que buscamos poner en valor la riqueza natural de nuestro entorno, del concejo. Esta actividad culmina con una comida multitudinaria que refuerza el carácter social y de convivencia que define a nuestra Sociedad.

-Entre las actividades destaca también a plantación de árboles, de castaños.

-Sí. Otro de los proyectos importantes para la Sociedad es la finalización de la plantación de castaños en los 30.000 metros cuadrados de terreno de los que disponemos, donde actualmente ya crecen 260 ejemplares apadrinados. Para completar este espacio necesitamos aún 120 nuevos apadrinamientos, lo que nos permitiría continuar posteriormente con su mantenimiento, hasta poder ver y degustar las primeras castañas originarias de El Carbayu. En este sentido, quiero destacar y agradecer especialmente la implicación y el apoyo humano y técnico del personal de Hunosa, de FUSBA, Profoas y la Fundación Caja Rural, entidades firmemente comprometidas con este proyecto, el de impulsar una plantación en la zona rural.

-¿Cómo está el patrimonio de la Sociedad?

-Queremos rehabilitar la conocida “Casa Pacita”, adquirida por la Sociedad hace unos años. Nuestro objetivo es integrarla con el Centro Social y convertirla en un espacio de uso común para socios y vecinos, dotándola de una sala multiusos para eventos culturales, una biblioteca, un salón de lectura y un área de atención a asociados. Buscamos seguir mejorando este patrimonio y ponerlo a disposición de los socios.

-Siguiendo con los asociados, ¿su número puede crecer más?

-Pretendemos seguir aumentando como colectivo, sí. Actualmente contamos con alrededor de 1.500 socios, una cifra de la que nos sentimos muy orgullosos, pero aspiramos a incrementarla en una media de 100 socios más al año para acercarnos a los 2.000 al final de este mandato. Para ello, también pedimos la colaboración de nuestros socios actuales, solicitándoles que faciliten la domiciliación bancaria de los recibos anuales. La Junta Directiva está formada únicamente por cinco personas, lo que hace inviable mantener el sistema de cobro presencial casa a casa de una cuota que, además, sigue siendo tan asequible como 15 euros al año.

-Se les ve con ganas y fuerzas...

-Seguiremos trabajando con compromiso y cercanía para que El Carbayu continúe siendo un referente cultural, social y festivo en nuestro entorno.