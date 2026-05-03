Langreo busca aumentar la tasa de reciclaje de vidrio: se hará campaña en 3.800 hogares

El Ayuntamiento de Langreo busca mejorar las tasas de reciclaje de vidrio en el concejo. Para ello, la concejalía de Medioambiente y la empresa Ecovidrio se han unido para lanzar una campaña de concienciación para lograr llegar a los estándares legales que fijan la tasa de reciclaje en un 55 por ciento.

Contenedores de basura en Langreo. | LNE / E. Peláez

La iniciativa se dirige especialmente a aquellas zonas con mayor margen de mejora en la recogida selectiva de vidrio. Se trata de un aspecto clave si se tiene en cuenta que este material es 100 por cien reciclable y puede reutilizarse varias veces sin necesidad de recurrir a su mezcla con otras materias primas.

Inteligencia artificial

Mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos, Ecovidrio ha identificado el potencial de incremento de la recogida en distintos barrios de Langreo. A partir de este análisis, se desarrollará una campaña informativa y de sensibilización que incluirá visitas presenciales puerta a puerta en 3.825 viviendas, con el objetivo de alcanzar a más de 7.000 residentes. Durante estas visitas, se hará entrega de un pequeño obsequio.

Además, también se están buzoneando cartas con las que se recuerda a la ciudadanía la importancia de separar el vidrio. Una práctica que no solo responde a una mayor concienciación ambiental, sino también al cumplimiento de las responsabilidades individuales en materia de gestión de residuos.