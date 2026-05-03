Mieres se prepara para el histórico eclipse de agosto: hubo talleres y hasta lanzamiento de cohetes este fin de semana

El próximo 12 de agosto se producirá un eclipse total de sol, un fenómeno que no se produce en Asturias desde hace más de 120 años. Mieres se prepara ya para un acontecimiento astronómico único ya que Asturias será uno de los mejores lugares del mundo desde donde observar el eclipse. Así, el consistorio ha organizado una serie de actividades divulgativas para que cuando llegue el momento los vecinos estén preparados.

Este fin de semana, coincidiendo con el llamado “gemelo solar” (cuando el sol se sitúa en el mimo punto que el día del eclipse), se programó un encuentro en el pozo Polio, donde el 12 de agosto se organizará un gran evento para ver el eclipse, pero el mal tiempo obligó a trasladar las actividades a la casa de Cultura de Mieres. En este encuentro se ofreció información sobre estos fenómenos, sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta en cada fase del eclipse y la influencia de estos fenómenos en la cultura y la ciencia. Además, se fabricaron cajas estenopeicas para proyectar el sol y observar el eclipse con seguridad.

Taller de cohetes espaciales en el recinto ferial de Mieres / LNE

Taller de cohetes

Además, en el recinto ferial de Mieres se celebró un taller de construcción y lanzamiento de cohetes para los más pequeños. Se aprovechó para hacer un repaso por la historia de la exploración espacial, poniendo a prueba los conocimientos de los participantes con un breve juego de preguntas.

Asistentes al taller de lanzamiento de cohetes, con sus creaciones. / LNE

El concejo se sitúa en la franja de mayor visibilidad de este fenómeno astronómico y tiene previsto ubicar un el punto oficial de visualización en la base del Picu Polio. Allí habrá guías, para que los visitantes puedan ver el eclipse con seguridad, y se instalarán todo tipo de atracciones, convirtiendo la jornada en una fiesta.

Previamente, el Ayuntamiento mierense prepara actividades de preparación, como un taller de formación sobre eclipses y las directrices para verlo, que se desarrollará el 4 de junio. Tal y como explicaron desde el gobierno local, "para la propia jornada del 12 de agosto habrá guías de interpretación del eclipse, food trucks y una carpa de encuentro", todo ello en el monte Polio, un entorno que en los últimos años se está potenciando como zona de ocio al aire libre.