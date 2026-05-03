La población sigue al alza en las Cuencas, rompiendo una tendencia de décadas: "Esta zona es cómoda y barata"

«Esto es cómodo, y más barato» que otras zonas de Asturias y de España. Son dos de los motivos que los nuevos residentes en las Cuencas encuentran para asentarse en los valles mineros. Un proceso que empezó a producirse hace dos años, con el primer repunte de población en Langreo, y que está asentándose. Las últimas cifras del padrón (1 de julio de 2025) certifican que la población subió en las Cuencas en 653 habitantes respecto al mes de enero de ese mismo año.

Es más, si se comparan con enero de 2024, la población subió en 1.383 habitantes. Una tendencia al alza sustentada en el aumento de la población inmigrante, 2.167 personas más de enero de 2024 a julio de 2025. Aun con este aumento, la población extranjera en las Cuencas sigue siendo proporcionalmente menor que la de Asturias (5,38% frente al 7,16), y muy inferior a la media de España, situada prácticamente en el 20 por ciento.

La vida, sobre todo la vivienda, en los valles mineros, es más asequible. Y lugares como Langreo o Mieres, principalmente, están al lado de los grandes centros de trabajo de la región. En el último padrón la población subió en seis de los diez concejos: Langreo (288 más), Mieres (287), San Martín (113), Laviana (53), Lena (33) y Riosa (8). Por contra, bajó en Aller (93 menos), Caso (32), Morcín (3) y Sobrescobio (1).

Más de 130.000

La población total de las Cuencas vuelve a superar ahora las 130.000 personas, llegando a 130.271. El pasado ejercicio, 2025, fue el primero en más de medio siglo en el que el vecindario de las Cuencas aumentó de número, tanto según el padrón, como según el Instituto Nacional de Estadística (sus datos difieren ligeramente). Con esta reciente actualización, la tendencia al alza sigue manteniéndose.

La historia de Nelson y Araceli

Un ejemplo de estos nuevos residentes son Nelson Pomeo y Araceli Nestosa, que se asentaron en Langreo el año pasado, son colombianos y previamente habían vivido dos años en Oviedo, «esto es más cómodo y también más barato», explican en La Felguera. Su historia es de la de muchos de los migrantes que han llegado a las Cuencas en los últimos años. Tienen dos hijos de 11 y 6 años.

Nelson fue el primero en abandonar su país, lo hizo hace cuatro años. Su primer destino fue Países Bajos y de ahí llegó a España. Logró reunir de nuevo a su familia hace tres años y «nos estuvimos ubicando, buscando un sitio donde vivir». Optaron por Oviedo y poco después por la Cuenca del Nalón. «Aquí estamos muy bien», aseguran. La pareja ha iniciado los trámites para obtener el permiso de residencia dentro de la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el gobierno. Nelson trabaja en la construcción, «hay empleo, buscando y moviéndote encuentras trabajo pero con los papeles será todo mucho más fácil», espera.