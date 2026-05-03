Sanz Montes condena en Mieres los conflictos bélicos y a quienes "declaran guerras terribles"

“A veces se declaran guerras para dar salida al armamento y la munición que está a punto de caducar”. El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, criticó este domingo en Mieres a quienes “declaran guerras terribles” y también a “las personas que se corrompen, que nos mienten y nos engañan”. Lo hizo durante su homilía en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de los Padres Pasionistas en el marco de su visita pastoral a la cuenca del Caudal. Hacía dos décadas que un Arzobispo no realizaba una visita pastoral, sí otro tiempo de encuentros, a la zona.

Jesús Sanz Montes en la iglesia de los Padres Pasionistas de Mieres / D. O.

Rodrigo Sevillano, párroco de la iglesia de los Pasionistas, celebraba la presencia de Saz Montes como “signo de comunión y cercanía que nos anima a vivir con renovado entusiasmo nuestra fe”. Por eso recibían al pastor de la iglesia asturiana “con gratitud y disponibilidad y le pedimos al Señor que esta visita sea ocasión de gracia para nuestra comunidad”.

Confesiones personales

Este tipo de encuentros busca afianzar la relación entre el Arzobispo y los fieles de las distintas parroquias de la diócesis. Era el Día de la Madre y Sanz Montes no pudo dejar de felicitar a todas las madres, siempre con referencias a la Madre del Señor. En ese afán de darse a conocer a los fieles, el prelado repasó parte de su vida personal y aludió a su progenitora. “Mi madre murió hace muchos años y yo soy el mayor de ocho hermanos”, apuntó para después recordar el día que con 9 años les dijo a sus padres que quería ser sacerdote. “Mi madre se emocionó y comenzó a llorar, mi padre me dijo ´ya hablaremos´”.

En esa conversación con su padre le llevó a estudiar Economía y Derecho y a buscar un buen trabajo. “Tenía novia y cuando estaba a punto de casarme fui honesto con esa persona a la que quería mucho y volvía a lo que tenía pendiente desde hace los nueve años, si me hubiese casado habría sido un error”, reconoció. Así que se fue al Seminario, se ordenó sacerdote franciscano, fue Obispo de Huesca y Jaca y hace más de quince años fue nombrado Arzobispo de Oviedo.

El coro de la iglesia de los Padres Pasionistas de Mieres durante la celebración de la eucaristía con Jesús Sanz Montes / D. O.

Sanz Montes llegó a Mieres procedente de Covadonga donde el sábado participó en una peregrinación con 700 jóvenes desde Cangas de Onís al santuario. Tras la eucaristía celebró un encuentro con los distintos grupos de la parroquia.