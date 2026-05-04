Dos años de amistad China con las Cuencas con la búsqueda de inversiones como telón de fondo

Diciembre de 2024. El embajador chino en España, Yao Jing, anuncia que visitará las Cuencas mineras para conocer su proceso de reconversión. La visita oficial se hizo efectiva el 16 de diciembre, mostrando especial interés en los polígonos industriales vacíos, pero ya urbanizados y dispuestos para recibir inversiones en el momento, y por los estudios ofrecidos en el campus universitario de Barredo, ligados a las ingenierías y las nuevas energías. Desde entonces, los alcaldes de Langreo, Roberto García, y de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ambos de IU, ya han sido invitados al país asiático para «estrechar lazos» y buscar posibles inversores.

El regidor mierense retornó de su viaje a China la semana pasada. Por su parte, García estuvo en la primavera de 2025. Álvarez estuvo en Shenzen –epicentro de la industria tecnológica del país– junto a una veintena de regidores españoles, invitados por el propio Gobierno asiático. En el viaje mantuvo encuentros tanto con empresarios como con responsables políticos de distintas zonas, y firmó un acuerdo de amistad con el condado de Xingtang, de medio millón de habitantes, un territorio también en plena reconversión, en su caso desde una base agrícola a una economía basada en la generación de energía con renovables.

Diálogo de alcaldes

Por su parte, en 2025, el regidor langreano fue a China a través de un programa, el «Diálogo entre Alcaldes China-España», que se llevó a cabo en Chongqing, un territorio de más de 30 millones de habitantes. El viaje fue organizado, en este caso, por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, el Gobierno Popular Municipal de Chongqing y la Fundación Cátedra China.

En el viaje se intentaron «fortalecer las relaciones internacionales» del municipio, y se mostró a posibles inversores los terrenos disponibles en Langreo, vinculados a su tradición industrial. Un año después, estos contactos siguen vigentes, pero la situación en el concejo respecto a algunos de estos espacios industriales en desuso ha dado un giro de 180 grados, ya que a la partida se han unido jugadores como las empresas vinculadas al sector de la defensa, interesadas en espacios como el taller de Barros (Langreo) o incluso el polígono de Reicastro (Mieres).

Todos los partidos

Si bien en los viajes realizados por los regidores de Langreo y Mieres a China el grueso de los invitados pertenecía a IU y al PSOE, el país asiático está empezando a favorecer la llegada de mandatarios de todas las tendencias políticas: por ejemplo, este mes de abril estuvieron en China el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP) o el alcalde de Elche, Pablo Ruz (del PP, que gobierna en coalición con Vox). Sin olvidar la cuarta visita en cuatro años del presidente del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE). Lo que parece claro es que China ha optado, tras años de mayor hermetismo, abrir sus fronteras a las relaciones bilaterales y a desarrollar una política exterior basada en la colaboración y el comercio.