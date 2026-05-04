Destrozan, un mes después de su inauguración, la señalización del yacimiento de L'Españal, el mayor túmulo neolítico de Asturias

Se inauguró para Semana Santa y no ha llegado al verano. Los vándalos han hecho de las suyas destrozando parte de la señalización de la Ruta Dolménica L'Españal, en San Martín del Rey Arurelio. La ruta es un proyecto que gira en torno al yacimiento arqueológico identificado en este lugar y compuesto por el Dolmen de la Mesa de los Moros, considerado el elemento más destacado de la necrópolis neolítica catalogada en la Carta Arqueológica de Asturias, y un túmulo inédito de 6.000 años de antigüedad formado por dos cámaras funerarias de principios del IV y III milenio respectivamente, que está considerado el túmulo neolítico de mayor dimensión de toda Asturias.

Daños en la señalización de la ruta dolménica de L'Españal, en San Martín del Rey Aurelio / LNE

Uno de los carteles apareció arrancado este fin de semana. Además, el soporte, dos columnas de hierro, también presentaba daños.

Pena y rabia

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, denunció “no solo el ataque al patrimonio y a al trabajo de quien hizo la señalización, sino una muestra clara de falta de respeto hacia nuestra historia y nuestro entorno”. “Da pena y rabia”, lamentó Ardines, que aseguró que “cuidad lo nuestro es responsabilidad de todos y destruirlo es perder una parte de lo que somos”.

El regidor ha puesto los hechos en conocimiento de la empresa que instaló los paneles y de gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Nalón, responsable del proyecto.

Señalización de la ruta de L'Espala, en San Martín del Rey Aurelio / LNE

El yacimiento se ubica entre los picos Al Peón y Oscura, en el cordal que separa los valles de Blimea y La Güerta. El túmulo se localizó casualmente en 2016 durante los trabajos de plantación de unos árboles. Ese verano se excavaron 28 metros cuadrados, y salió a la luz la primera cámara funeraria. En trabajos posteriores se descubrió la segunda, y se las dató mediante la prueba del carbono 14: una era del 4.000 años antes de Cristo, y la otra, del 3.000 A. C.

Dentro había objetos, entre los que destacaba un cuchillo de sílex. Eran ofrendas funerarias. La excavación deparó también diversos hallazgos; además de las cámaras funerarias, se encontraron objetos de la vida cotidiana de la época, algo poco habitual en este tipo de enterramientos. Entre estos utensilios encontrados se destacaban dos "machacadores", piedras de cuarcita que se usaban para triturar cereales o bellotas.