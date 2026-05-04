Duro Felguera, tras años desvinculada de Langreo, vuelve a ser clave para el futuro empresarial, social y urbanístico del concejo

Duro Felguera se fundó en 1857 en la por entonces todavía denominada localidad de Turiellos. No sería hasta más tarde, cuando ya funcionaba la siderúrgica de Pedro Duro Benito (1810-1886) cuando este lugar pasó a llamarse La Felguera. Una empresa que marcó la historia de todo Langreo, cambiando de nombres sus poblaciones e incluso a sus santos patrones: antes la patrona de lo que hoy es La Felguera era santa Eulalia, que fue sustituida en 1907 por San Pedro... por Pedro Duro. Casi 170 años después de su fundación, la empresa vuelve a marcar la agenda política y social del municipio, y eso que la compañía intentó desligarse por completo de su lugar de origen, coincidiendo, precisamente, con sus peores años como sociedad anónima. La crisis que atraviesa la devuelve a casa, y los abundantes terrenos que sigue atesorando en Langreo, pese a estar sin usar, son ahora objeto de deseo de varios proyectos empresariales.

Taller de Barros

El de Gijón es llamado «tallerón». Sin embargo, Barros es todavía mayor (80.000 metros cuadrados frente a 75.000). En este espacio langreano, propiedad de Duro, la empresa del sector de la defensa Indra quiere poner en marcha una segunda factoría en Asturias. La primera sería precisamente la del «tallerón» gijonés. Los terrenos de la ciudad portuaria le costaron solo 3,6 millones, y está dispuesta a ofrecer por los de Barros hasta 10 millones, el triple. Sin embargo, Duro Felguera, inmersa en un proceso de crisis y reestructuración, pide más, 16 millones. El alcalde, Roberto García, los sindicatos e incluso la Cámara de Comercio solicitan a Duro altura de miras, para que en Barros se consigan generar cuantos más puestos de trabajo, mejor. Se le ha llegado incluso a recordar a Duro que el Principado le prestó seis millones, un dinero que no devolverá, ya que así lo recoge el plan de reestructuración de la compañía. Un plan que la compañía espera que salga adelante, ya que cuenta con el visto bueno del grueso de los acreedores. Ahora está a la espera del dictamen del Juzgado de o Mercantil número 3 de Gijón. El de Barros es un taller prácticamente en desuso para Duro desde 2014.

Felguera Melt

También desde 2014 llevan sin actividad los terrenos de Felguera Melt, 60.000 metros cuadrados enclavados en lo que podría llegar a ser el centro urbano de Langreo, entre el casco urbano de La Felguera, el río Nalón y el nuevo ferial de Talleres del Conde –unos terrenos que Langreo expropió a Duro para hacer el recinto–. Desde el Ayuntamiento de Langreo se ha reconocido que intentaron comprar los terrenos a Duro, para impulsar el desarrollo urbano y su plan Langreo Río, convirtiéndolos en zonas verdes y residenciales, pero la empresa rechazó la oferta.

Terrenos de Felguera Melt, en pleno casco urbano. / M. Á. G.

Retorno a Valnalón

Al tiempo que rechaza ofertas por sus activos, Duro aguarda la decisión del juzgado por su plan de viabilidad, que pasa por retornar con su sede social a Langreo. En Valnalón –que no es más que el polígono resultante de la modernización de la antigua fábrica siderúrgica de Duro, cerrada en 1984– los edificios que son de su propiedad se encuentran arrendados. Por eso volverá a un inmueble público, el edificio Incubatic, en el que se asentarán el medio millar de trabajadores con los que todavía cuenta la compañía. Un retorno que tiene sus repercusiones urbanísticas en La Felguera, ya que ha obligado al Ayuntamiento a mover ficha para impulsar nuevas plazas de aparcamiento en la zona.

Aparcamiento en el centro

El Consistorio ha facilitado que Duro impulse unas obras de transformación de un solar que disponía en el centro de La Felguera, junto al edificio de La Salle, para convertirlo en aparcamiento para sus empleados. Se encuentra a pocos minutos andando de Valnalón, donde se ubicará la sede de la compañía.

La Salle

Finalmente, un quinto asunto por concretar en la relación Duro Felguera-Langreo es el futuro del edificio de La Salle, en el centro de la ciudad, junto al que se construye el nuevo parking. Un inmueble que ya también en su día quiso comprar el Ayuntamiento (ofreció hasta 1,5 millones), y que no pudo adquirir por las altas pretensiones de la empresa, pese a que lleva sin uso 15 años. La idea del Ayuntamiento ahora es la de poder darle un uso empresarial dentro de la catalogación urbanística, ya que hasta ahora solo puede usarse para fines culturales o de formación. Con este cambio se intentaría facilitar darle una nueva vida.