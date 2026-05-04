La II Xuntanza lenense aspira a superar los 300 participantes de la primera edición

Si el año pasado lo organizaron con cierta premura y fue un completo éxito, la II Xuntanza lenense está llamada a convertirse este año en un encuentro multitudinario. En 2025, los 300 tickets para participar en la comida popular del seis de septiembre se vendieron en apenas veinte minutos, así que este año la organización promete más espacio para que nadie se quede sin su silla en la plaza de Alfonso X El Sabio, en Pola de Lena.

Participantes en la primera «Xuntanza popular» de Lena. | / D. O.

Asociación de mujeres

La primera gran comida popular lenense contó el año pasado con el paraguas jurídico de la asociación Manuel Barros, lo que permitió disponer del obligatorio seguro de responsabilidad civil, en esta ocasión no será necesario ese respaldo ya que la organización dispone de más tiempo para tenerlo todo listo. Sole Gorrite, una de las responsables de la Xuntanza, explicó durante la presentación en el Ayuntamiento de Lena que “este año somos una asociación de mujeres que vamos a trabajar por nuestra cuenta”. Eso sí, quiso agradecer “muchísimo” el apoyo de la asociación Manuel Barros del año pasado para sacar adelante la iniciativa.

En esta ocasión, “somos siete compañeras, cada una de ellas con un papel pero todas luchando por lo mismo, hacer una actividad guapa que una a los lenenses por encima de ideas y colores”. Buscan “que lo único que nos una sea pasar un día genial en la plaza”.

La organización ha decidido repetir la fecha del primer fin de semana de septiembre, algo que acabará convirtiéndose en tradición, para celebrar esa comida popular en la calle. Será el domingo 6 de septiembre y prometen “música, comida compartida y buen ambiente”. Durante la presentación se aclaró también que en caso de lluvia ya tienen plan B “para no suspender el evento, para compartir mesa y fomentar nuestro sentimiento de vecindad”.

Tras agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Lena, las organizadoras anunciaron próximamente comenzará la venta de tickets para participar en la comida y aseguraron que habrá muchas más plazas que el año pasado “para que nadie se quede sin la suya”.