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El mercado de Cabañaquinta toma forma y será un Centro de Digitalización Ganadera de referencia en Asturias

Las obras para reformar el recinto donde se celebra el "Mercaón" de noviembre deberán concluir para el verano

Obras de reforma del mercado de ganado de Cabañaquinta, en Aller

Obras de reforma del mercado de ganado de Cabañaquinta, en Aller / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Cabañaquinta (Aller)

Cabañaquinta no solo es la capital del concejo de Aller, sino que es también una de las capitales ganaderas de Asturias con el “Mercaón” que se celebra cada 26 de noviembre. El municipio quiere reforzar esa importancia con la reforma integral del mercado de ganado, una obra ya en marcha y que supone una inversión de 1.443.592 euros IVA incluido. La intención es que el mercado de ganado de Cabañaquinta, que pese a las reformas de los últimos años presentaba un estado que no garantizaba las condiciones de bienestar animal exigidas en la actualidad, sea un Centro de Servicios y Digitalización Ganadera de referencia en la región. Así las naves existentes se destinarán a un Centro de Trazabilidad de la Carne de Caza y a un Puesto de Control y Gestión Inteligente de Accesos y Báscula. Uno de los edificios se convertirá en un Centro de Control Inteligente de Ganado y Oficina Veterinaria. Otro, se destinará a Centro de Inseminación Artificial.

Obras del mercado de ganado de Cabañaquinta, en Aller

Obras del mercado de ganado de Cabañaquinta, en Aller / LNE

Cuatro edificios

Las obras, que deberán estar acabadas para el verano, se ejecutan sobre una parcela que contaba con cuatro edificios, ya derribados, en concreto dos naves de hormigón y estructura metálica de 84 y 108 metros cuadrados, una construcción de ladrillo de casi 35 metros cuadrados y otro edificio de ladrillo de 82,09 metros.

El proyecto, ya avanzado, incluye la reordenación del espacio, creando una gran plaza diáfana, en la que luego se instalarían unas vallas desmontables para el cercado del ganado. También incluye el proyecto la implementación de un sistema de cubrición textil para la protección de los animales. En materia tecnológica, el proyecto incluye iluminación LED, cámaras de vigilancia, megafonía y un sistema inteligente de control de accesos. También habrá una báscula de pesaje para ganado y vehículos.

Además, el proyecto destaca que todo el mercado de ganado estará dotado de una "infraestructura tecnológica avanzada, que permitirá una gestión eficiente de los servicios y reforzará el papel del nuevo centro como motor del desarrollo ganadero y económico del municipio de Aller".

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El alcalde, Juan Carlos Iglesias, subrayaba que "la ganadería también se proyecta como un sector clave para el desarrollo local". "La apertura de un nuevo mercado de ganado supone un impulso directo a los productores, fortaleciendo la economía rural y generando sinergias con la gastronomía y el turismo. Esta estrategia permite que la actividad tradicional se modernice y se integre en un modelo sostenible y competitivo", subrayaba el regidor..

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