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Los niños de Mieres aprenden a comer bien

El Ayuntamiento impulsa en los colegios talleres de alimentación saludable

Niños de Mieres en un taller de alimentación saludable

Niños de Mieres en un taller de alimentación saludable / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

Los niños de Mieres no solo van al cole a aprender matemáticas o lengua, sino también a llevar una alimentación saludable. Los hacen a través del programa "Talleres nutricionales para la infancia", una iniciativa educativa municipal orientada a promover buenos hábitos alimenticios saludables desde edades tempranas, con el objetivo de fomentar un desarrollo integral basado en el bienestar.

Niños de Mieres en un taller de alimentación saludable

Niños de Mieres en un taller de alimentación saludable / LNE

Dirigido principalmente a niños y niñas en edad escolar, en este curso desde la concejalía de Salud que dirige Teresa Iglesias se ha impulsado este programa en tercero y cuarto de Primaria. Se trata de una propuesta que se planteó en la mesa intersectorial de salud y que supone seguir apostando por la calidad de vida como se hace con iniciativas ya arraigadas como “Conoce Mieres de forma saludable”.

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El programa, que comenzó en abril y se prolongará hasta finales de curso en junio, se desarrolla a través de sesiones dinámicas y participativas que combinan el aprendizaje teórico con actividades prácticas, juegos y materiales adaptados a su nivel evolutivo. A lo largo de los talleres, los niños adquieren conocimientos sobre alimentación equilibrada, identifican alimentos saludables, reflexionan sobre sus propias elecciones y desarrollan habilidades para mejorar sus hábitos diarios. Además, el enfoque del programa no se limita a la transmisión de información, sino que busca generar cambios reales en la conducta alimentaria, implicando también al entorno familiar y educativo para reforzar los aprendizajes y favorecer su mantenimiento en el tiempo.

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