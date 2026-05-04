Los niños de Mieres aprenden a comer bien
El Ayuntamiento impulsa en los colegios talleres de alimentación saludable
Los niños de Mieres no solo van al cole a aprender matemáticas o lengua, sino también a llevar una alimentación saludable. Los hacen a través del programa "Talleres nutricionales para la infancia", una iniciativa educativa municipal orientada a promover buenos hábitos alimenticios saludables desde edades tempranas, con el objetivo de fomentar un desarrollo integral basado en el bienestar.
Dirigido principalmente a niños y niñas en edad escolar, en este curso desde la concejalía de Salud que dirige Teresa Iglesias se ha impulsado este programa en tercero y cuarto de Primaria. Se trata de una propuesta que se planteó en la mesa intersectorial de salud y que supone seguir apostando por la calidad de vida como se hace con iniciativas ya arraigadas como “Conoce Mieres de forma saludable”.
El programa, que comenzó en abril y se prolongará hasta finales de curso en junio, se desarrolla a través de sesiones dinámicas y participativas que combinan el aprendizaje teórico con actividades prácticas, juegos y materiales adaptados a su nivel evolutivo. A lo largo de los talleres, los niños adquieren conocimientos sobre alimentación equilibrada, identifican alimentos saludables, reflexionan sobre sus propias elecciones y desarrollan habilidades para mejorar sus hábitos diarios. Además, el enfoque del programa no se limita a la transmisión de información, sino que busca generar cambios reales en la conducta alimentaria, implicando también al entorno familiar y educativo para reforzar los aprendizajes y favorecer su mantenimiento en el tiempo.
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