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"El POUM. República, revolución y contrarrevolución": La Felguera acoge la presentación del libro de Andy Durgan

El acto será este miércoles, a las 19.30 horas, en el centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa

Andy Durgan.

Andy Durgan. / Juan Plaza

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

"El POUM. República, revolución y contrarrevolución" es el título del libro que este miércoles, a las 19.30 horas, se presenta en el centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa, en La Felguera. Intervendrán el historiador y autor del libro, Andy Durgan, y Esmeralda Palacio, por parte de la Fundación Andreu Nin de Asturias, entidad que se encarga de la organización del acto.

Durgan, historiador especializado en la historia de la Guerra Civil española y sus orígenes, es autor de "Comunismo, revolución y movimiento obrero en Cataluña 1920-1936. Los orígenes del POUM" y "Voluntarios por la revolución. La milicia internacional del POUM en la Guerra Civil española", entre otros volúmenes. Fue asesor histórico de la galardonada película de Ken Loach "Tierra y Libertad", miembro de la Fundación Andreu Nin y militante de Anticapitalistas.

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El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) desempeñó "un papel fundamental" al inicio de la Guerra Civil y de la revolución. "De los muchos grupos comunistas disidentes que comenzaron a surgir en el panorama internacional en los años treinta, el POUM fue el más importante", señalaron los organizadores del acto, que indicaron que el libro de Andy Durgan "es una contribución actualizada y original de la historia del partido. Examina los orígenes ligados a las organizaciones obreras y campesina, sus ideas políticas y programáticas, sus figuras más emblemáticas entre las cuales cabe destacar Joaquin Maurin y Andreu Nin, las relaciones con las otras fuerzas del movimiento obrero de la época, y su papel en la revolución".

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El libro, añadieron, "cuenta la historia de la militancia revolucionaria del primer tercio del siglo XX, su partido, sus ideas y su trágico destino. Una historia más relevante que nunca en un mundo donde los paralelismos con los años treinta del siglo pasado, también amenazados por la reacción más oscura, nos obligan a volver a esa generación".

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