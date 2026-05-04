Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La Primitiva deja un premio del 62.000 euros en Mieres

El boleto fue sellado en la administración número 2 de Mieres, en la calle Carreño Miranda

La Primitiva deja un premio del 62.000 euros en Mieres

La Primitiva deja un premio del 62.000 euros en Mieres

Julio Vivas

Julio Vivas

La suerte de la Primitiva dejó este lunes un premio de 62.236 euros en Mieres. El boleto fue sellado en la administración númer 2, ubicada en la calle Carreño Miranda, 3.

Se trata de un premio de segunda categoría, cinco números más el complementario, que también fue a parar hasta Murcia.

Noticias relacionadas

Los números del sorteo fueron 22, 17, 43, 33, 45 y 16, el complementario el 47 y el reintegro el 2.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así
  2. Rubén C. Lois, catedrático en Geografía: “Mieres es un caso de libro de cómo una ciudad puede reinventarse tras encoger”
  3. Tremendo susto en Mieres y Lena: Interceptada una 'kamikaze' que condujo 6 kilómetros en sentido contrario en la A-66 en estado de ebriedad
  4. La mujer herida tras dispararse en la cabeza en Columbiello (junto a su marido, fallecido) evoluciona favorablemente en la UCI y ya no precisa sedación
  5. Más reproches por las estaciones de esquí: el sector de la nieve denuncia la parálisis y la falta de avances en proyectos claves para el futuro de Pajares y Fuentes
  6. Fallece Moisés Trelles, conocido empresario lavianés, fundador de la Armería Trelles
  7. Duro Felguera, tras años desvinculada de Langreo, vuelve a ser clave para el futuro empresarial, social y urbanístico del concejo
  8. Tres días de caminata desde Laviana hasta Covadonga para ver a la Santina

La Primitiva deja un premio del 62.000 euros en Mieres

La Primitiva deja un premio del 62.000 euros en Mieres

La II Xuntanza lenense aspira a superar los 300 participantes de la primera edición

La II Xuntanza lenense aspira a superar los 300 participantes de la primera edición

"El POUM. República, revolución y contrarrevolución": La Felguera acoge la presentación del libro de Andy Durgan

"El POUM. República, revolución y contrarrevolución": La Felguera acoge la presentación del libro de Andy Durgan

El servicio de radiología del hospital de Langreo recupera la normalidad tras una avería en el escáner que obligó a derivar pruebas a Mieres y Oviedo

El servicio de radiología del hospital de Langreo recupera la normalidad tras una avería en el escáner que obligó a derivar pruebas a Mieres y Oviedo

Ampliado hasta el día 6 el plazo para participar en la comida en la calle de Laviana, con más de 2.400 inscritos ya

Ampliado hasta el día 6 el plazo para participar en la comida en la calle de Laviana, con más de 2.400 inscritos ya

Los niños de Mieres aprenden a comer bien

Los niños de Mieres aprenden a comer bien

Destrozan, un mes después de su inauguración, la señalización del yacimiento de L'Españal, el mayor túmulo neolítico de Asturias

Destrozan, un mes después de su inauguración, la señalización del yacimiento de L'Españal, el mayor túmulo neolítico de Asturias

El mercado de Cabañaquinta toma forma y será un Centro de Digitalización Ganadera de referencia en Asturias

El mercado de Cabañaquinta toma forma y será un Centro de Digitalización Ganadera de referencia en Asturias
Tracking Pixel Contents