La Primitiva deja un premio del 62.000 euros en Mieres

La suerte de la Primitiva dejó este lunes un premio de 62.236 euros en Mieres. El boleto fue sellado en la administración númer 2, ubicada en la calle Carreño Miranda, 3.

Se trata de un premio de segunda categoría, cinco números más el complementario, que también fue a parar hasta Murcia.

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Los números del sorteo fueron 22, 17, 43, 33, 45 y 16, el complementario el 47 y el reintegro el 2.