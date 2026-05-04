El servicio de radiología del hospital de Langreo recupera la normalidad tras una avería en el escáner que obligó a derivar pruebas a Mieres y Oviedo

El servicio de radiología del hospital Valle del Nalón, en Langreo, ha recuperado este lunes la normalidad después que, durante cuatro días, hubiera que derivar pacientes a Mieres y Oviedo por una avería en el aparato de tomografía axial computarizada (TAC), el denominado escáner. La incidencia ya ha quedado resuelta. La tomografía axial computarizada es una prueba diagnóstica que utiliza rayos X y tecnología informática para obtener imágenes en 3D del interior del cuerpo. El escáner del complejo sanitario de Riaño fue renovado en 2017.

Por protocolo, mientras duró la avería, las pruebas radiológicas con escáner de los pacientes del Nalón que no se pudieron realizar fueron derivadas al hospital Álvarez-Buylla de Mieres (en horario de mañana) y al hospital universitario central de Asturias, en Oviedo, en horario de tarde y noche. Fuentes sanitarias indicaron que fue preciso reparar el aparato y reponer una pieza que tardó en llegar, por parte de proveedor, algo más de lo habitual como consecuencia del puente festivo.

A última hora de la mañana de este lunes a reparación quedó resuelta, tras realizar las pertinentes comprobaciones con lo que el servicio ya ha podido recuperar la normalidad.

El actual escáner del hospital Valle del Nalón entró en servicio en 2017, el mismo año en el que también se puso en marcha un nuevo equipo de resonancia magnética, que permite atender a más pacientes a diario, al acortar el tiempo de las pruebas. Según destacaron entonces los responsables sanitarios, este aparato garantiza imágenes claras de todas las partes del cuerpo y el cerebro. También en pequeños cartílagos y ligamentos de las articulaciones, por lo que representa.

El aparato de resonancia tiene 1,5 teslas -la unidad de medida de la potencia de la imagen (a partir del flujo magnético)- frente a las 0,35 teslas que tenía el anterior equipamiento. Supuso una inversión de 1,12 millones de euros.

Acreditación de calidad

El hospital de Riaño fue noticia la semana pasada al hacerse público que la Unidad de Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) del centro se ha convertido en la primera del Principado en obtener una doble acreditación de calidad en el abordaje de la trombosis venosa. Este departamento recibió la certificación asistencial que otorga Asemeve (la Asociación Española de Enfermedad Tromboembólica Venosa), que se suma al reconocimiento que ya tenía de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Esta "marca de calidad" certifica "el cumplimiento de los estándares nacionales de calidad, y consolida al centro como referente científico y asistencial, al ser uno de los pocos hospitales del país que tienen esta doble acreditación otorgada por sociedades científicas de prestigio", señalaron responsables del servicio. La enfermedad tromboembólica venosa engloba afecciones como la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, patologías relativamente frecuentes y potencialmente graves que requieren una atención rápida, coordinada y especializada.

La nueva certificación distingue a la unidad del Valle del Nalón como centro de referencia de nivel básico y avala "la implantación de protocolos clínicos actualizados, circuitos asistenciales bien definidos y un modelo organizativo centrado en la seguridad de las personas pacientes y en la mejora continua de la atención sanitaria".