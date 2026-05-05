Más de 800 dorsales y una prueba "reina" con 32 kilómetros y 2.100 metros de desnivel: la EDP Sobrescobio Redes Trail se prepara para su nueva edición

La EDP Sobrescobio Redes Trail ya prepara su edición de este año, que se disputará los días 24 y 25 de octubre en Redes, un espacio declarado Parque Natural en 1996 y reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera en 2001. Las inscripciones se abrirán el próximo 10 de mayo y habrá 850 dorsales disponibles para participar en "una de las carreras referentes del trail running en el norte de España", destacaron los organizadores.

La edición de 2026 ofrecerá de nuevo sus dos distancias clásicas. La primera de ellas será la prueba "Skyrace", que se celebrará el sábado 24 de octubre, con 32,3 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo, y que será por tercer año parada española de las "Merrell Skyrunner World Series". La segunda prueba será la "Speed Trail", con 17,5 kilómetros y 1.100 metros, que cerrará el programa del fin de semana acogiendo la final del Trofeo Esteban Olivero en categoría U23.

"La principal novedad de este año es que la EDP Sobrescobio Redes Trail formará parte, además, de la primera edición UNIT®TRAIL, el circuito que conectará nueve de las pruebas más icónicas de la montaña española y que repartirá 18.000 euros en premios", destacó la organización.

Un participante en la prueba del pasado año. / EDP Val Orange

Las inscripciones se abrirán el próximo 10 de mayo a las 20.00 horas a través de la web oficial de la carrera: https://www.redestrail.com. "Se espera nuevamente una alta demanda de dorsales en las dos distancias. En la pasada edición, las inscripciones se agotaron en menos de una semana, confirmando el atractivo de una carrera que combina deporte y naturaleza en el corazón de Asturias Paraíso Natural. La organización pondrá a disposición un total de 350 plazas para cada una de sus distancias principales, así como 100 dorsales exclusivos para la modalidad RedesXtreme".