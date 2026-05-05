El Arzobispo se vuelca con los fieles del Caudal, "gente piadosa, valiente y que persevera"

Es una visita oficial cargada de significado y de simbolismo. El Arzobispo está desarrollado estas semanas una visita pastoral por toda la comarca del Caudal, algo que no hacía un líder eclesial asturiano desde hace más de veinte años. De esta forma, en las últimas semanas el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, se encuentra visitando y trabajando en prácticamente todo el territorio que abarca el arciprestazgo del Caudal, que agrupa once unidades pastorales de los concejos Mieres, Aller, Lena, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa.

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de los Padres Pasionistas de Mieres / D. O.

El pastor y los fieles

Es, como señala el arcipreste del Caudal, el sacerdote Miguel del Campo, "una oportunidad extraordinaria que tiene el Obispo de ver a su pueblo y también, cómo no, del pueblo para ver al Obispo”. Todo se ha preparado “para que pueda ver y conocer las máximas realidades posibles del Arciprestazgo, por supuesto a los sacerdotes, que tienen un encuentro entrañable con nosotros antes de comenzar la Visita Pastoral, pero también con las comunidades religiosas, los colegios que pueda haber y que estén vinculados a la Iglesia, residencias de ancianos, enfermos, Cáritas, agentes de pastoral, catequistas, niños... Es una oportunidad extraordinaria de encuentro del pueblo con su pastor y del pastor con su pueblo», subraya Del Campo.

Encuentro del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en el centro, con los sacerdotes de la comarca del Caudal para preparar la visita pastoral / LNE

Este encuentro es una de las citas más relevantes del calendario diocesano en la comarca y que no se celebra desde hace 21 años. No es que el Arzobispo no visitase el Caudal en todo este tiempo, ni que no lo hiciese de manera oficial, pero una visita pastoral va más allá, con un amplio programa de actos y encuentros en distintas parroquias.

Mieres, Turón y Urbiés

La visita comenzó a organizarse a finales de febrero y fue en marzo, el sábado 14, cuando Sanz Montes ofició la eucaristía que daba comienzo al encuentro en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Padres Pasionistas de Mieres, templo al que regresó el pasado domingo, 3 de mayo. Tras aquella primera misa, el Arzobispo visitó al día siguiente las parroquias de Turón y de Urbiés.

La religiosidad tiene en las cuencas mineras sus particularidades. El arcipreste explica que "la comunidad cristiana, al igual que el resto de la población, también está mermada y además la zona tiene una historia reciente y una idiosincrasia muy particular, por lo que la gente que acude a la Iglesia es gente piadosa y muy valiente, que persevera. Es decir, los que están, están porque saben lo que buscan y a lo que van. Y eso hoy, es de agradecer”.

La visita pastoral es una de las herramientas tradicionales de la Iglesia para reforzar la cercanía entre el obispo y las comunidades locales. En el caso del Caudal, permite además poner el foco en una realidad marcada por la transformación socioeconómica de las cuencas mineras, donde la pérdida de población y el envejecimiento plantean nuevos desafíos tanto a nivel social como eclesial.

A lo largo de las próximas semanas, el Arzobispo continuará su recorrido por el resto de parroquias del arciprestazgo, en una agenda que combinará actos litúrgicos, encuentros institucionales y visitas a distintos colectivos, con la intención de tomar el pulso a la vida cotidiana de las comunidades y reforzar los vínculos con los fieles.