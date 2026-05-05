El certamen de la sidra de Sotrondio, que se celebra el próximo fin de semana, cumple ya 17 ediciones
El programa de la cita festiva incluye los cancios de chigre de la Coral San Martín
Sotrondio celebra el próximo fin de semana el certamen de la sidra. Una cita festiva que durará dos días y llega a su XVII edición. La Sociedad cultural y de festejos San Martín de Tours organiza el evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.
La alborada de gaita y tambor anunciará el sábado el inicio de las actividades del certamen de la sidra de Sotrondio, que se celebrarán en la plaza. A las 13.00 horas comenzará la degustación de la sidra, que se extenderá hasta las 14.30 horas. Por la tarde está programada desde las 18.30 horas, con la música de AsturDj.
Verbena
Entre ambas degustaciones habrá cancios de chigre con la Coral San Martín. La jornada se cerrará con la verbena amenizada por Waykas y AsturDj. Para el domingo, día 10, se ha programado de nuevo degustación de sidra desde las 13.00 a las 14.30 horas, como en la jornada anterior.
Habrá también sesión vermú con Jorge Ferre y romería a partir de las 18.00 horas con la actuación de la orquesta Tekila. El pasado año el certamen de la sidra de Sotrondio, una cita festiva ya consolidada, reunió a trece lagares.
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