Las Cuencas que pudieron ser: Dionisio González reinventa el paisaje minero en la nueva exposición del Pozo Santa Bárbara

El artista gijonés Dionisio González, unos de los grandes fotógrafos españoles contemporáneos, con obras en importantes colecciones y museos, entre ellos el Reina Sofía, el Museum of Contemporary Photograph de Chicago y el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de París, ha dado un paso más en lo de repensar las Cuencas, porque no mira y propone únicamente un futuro para los territorios mineros, sino que recompone el pasado y la propia configuración del espacio. Lo hace en el proyecto “La Revuelta y la Nieve”, la exposición que llenará a partir del próximo 14 mayo el Pozo Santa Bárbara, en Turón, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mieres con el comisariado de L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual).

Una de las fotografías de la exposición “La Revuelta y la Nieve” de Dionisio González en el Pozo Santa Bárbara / LNE

La muestra parte de la singularidad del subsuelo asturiano como espacio en el que confluyen dimensiones geológicas y simbólicas, estratos de carbón, trabajo y memoria colectiva. Dionisio González desciende a esas capas para proponer un recorrido en tres bloques que atraviesa el pasado minero, imagina una arquitectura que nunca fue y se asoma al futuro digital que ya habita las galerías abandonadas.

Pasado

El primero de esos bloques parte de la mina como un espacio donde la tierra, el cuerpo y la historia “se excavan mutuamente”. El documental titulado “La revuelta y la nieve: Camus y la Cuenca Asturiana” hilvana el pensamiento de Albert Camus —coautor de “Révolte dans les Asturies” (1935), obra para la que también se barajó el título de “La Nieve”—, con el relato histórico y coral de la minería asturiana: desde la insurrección de octubre del 34 a la nacionalización, las grandes huelgas del franquismo, el cierre del propio Pozu Santa Bárbara en 1995 y la ruina.

La vivienda en las Cuencas

El segundo bloque, una serie de maquetas videoproyectadas, holografías y fotografías imagina cómo habrían sido las cuencas si la vivienda obrera hubiera seguido la lógica del oficio minero y no de modelos genéricos y rurales. A partir de dos tipologías, arquitectura del oficio y arquitectura negra, González propone una nueva mirada a la vivienda popular que resignifica el canon estético dominante. Una “suburbia eutópica” de pizarra, hormigón pigmentado y acero, donde la casa prolonga la mina en lugar de negarla. Galerías convertidas en calles, pozos en patios, salas de máquinas en equipamientos colectivos. Un Cuenca pasada por el filtro artístico del fotógrafo gijonés.

Imagen de la exposición "La Revuelta y la nieve" de Dionisio González en el Pozo Santa Bárbara / LNE

Futuro

La exposición se cierra con una instalación multipantalla que mira hacia el futuro, una experiencia inmersiva que proyecta la reconversión de las galerías subterráneas inactivas en infraestructura digital. Centros de datos, nubes computacionales, laboratorios tecnológicos e invernaderos subterráneos que sustituyen la extracción de carbón por la extracción, almacenamiento y procesamiento de datos.

En conjunto, "La Revuelta y la Nieve" plantea cómo Asturias puede convertirse en un ejemplo de un cambio global. Una transición que desplaza la idea de progreso y nos invita a mirar de nuevo al subsuelo, que no se agota con el cierre de las minas. Porque el futuro digital no está solo en las nubes, sino también bajo nuestros pies.

Concejala

Para la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, esta nueva propuesta para el Pozu Santa Bárbara supone continuar el camino iniciado hace años para convertir esta instalación minera en un centro de experiencias artísticas. Además, en este caso, con una exposición concebida para este espacio singular en el que continente y contenido son protagonistas, más aún en esta intervención artística tan ligada a las raíces, pero con la mirada puesta en el futuro. “La minería y el carbón son nuestra identidad y debemos usar esa fuerza que forjó el carácter de la familia minera como un puente hacia el futuro que queremos. Memoria e innovación para conseguir una mirada digital desde nuestras raíces”, señaló la edil, que animó a la ciudadanía a participar en la inauguración de esta cita y a visitarla durante los tres meses que permanecerá en el Pozu Santa Bárbara.