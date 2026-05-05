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Exposición fotográfica en el Hospital de Mieres sobre la importancia de la higiene de manos

La exposición en el hospital de Mieres.

La exposición en el hospital de Mieres. / LNE

L. Díaz

Mieres del Camino

El Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres acoge una exposición con las fotografías participantes en el V Concurso sobre Higiene de Manos, un certamen que este año llevó como lema "La higiene de manos salva vidas".

Las imágenes participantes en el certamen pueden verse en el vestíbulo principal del hospital. El Día de la Higiene de Manos, que se celebró este pasado lunes, contó con numerosas actividades en toda Asturias, la mayor parte de ellas dirigidas a escolares, para concienciar a los más pequeños de que este pequeño gesto puede incluso salvar vidas.

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