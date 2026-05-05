Fallece Jesús Manuel Longo Carcedo, que fue diputado regional del PP y portavoz del partido en Aller

El que fuera diputado autonómico del Partido Popular (PP) en dos legislaturas, Jesús Manuel Longo Carcedo, falleció este lunes 4 de mayo en Gijón, a los 77 años. Longo Carcedo, natural de Aller, también fue concejal en su municipio, llegando a ser el portavoz municipal popular. Era una persona muy conocida en Aller por haber trabajado durante muchos años en la oficina de empleo de Moreda.

Jesús Manuel Longo Carcedo inició su andadura política en los años 80, cuando fue elegido concejal por el Partido Popular en Aller. En 1995 dio el salto a la política regional, en la lista electoral que entonces lideró Sergio Marqués y que ganó las elecciones. Durante un tiempo simultaneó ambos cargos.

Tras la crisis surgida en la derecha asturiana, y que significó la ruptura del partido y la creación de Uras (Unión Renovadora Asturiana) por Marqués, Longo se mantuvo fiel al partido, y volvió a estar en la lista electoral del PP de 1999 por la circunscripción central. No repitió como diputado de forma inmediata. Retornó a la Junta General del Principado en 2002, hasta el final del mandato (2003), tras la renuncia al cargo de Javier Suárez Álvarez-Amandi.

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Casado y con un hijo, la capilla ardiente por Longo estuvo en el tanatorio de Los Arenales de Gijón, ciudad en la que residía. La celebración de la palabra en su recuerdo se celebró a las 17.00 horas.