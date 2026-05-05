Llega el Florbastic, con Fernandisco con artista invitado, como plato fuerte de las fiestas de La Flor en Lada

Lada inicia el próximo 8 de mayo cuatro días de festejos en los que no faltará la tradicional apertura de aguas de la fuente´l güevu, la música, con la primera edición del Florbastic, y la jira. Las fiestas de La Flor comenzarán el viernes con el chupinazo, a partir de las 20.00 horas, y el pregón a cargo de Adela Alonso Noriega, propietaria del restaurante “Casa Adela” de Lada.

A continuación, el programa elaborado por la Sociedad de Festejos La Flor de Lada con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo junto con la hostelería, el comercio, la industria y el pueblo se nombrarán las reinas y damas de honor y se obsequiará al socio más joven y al más veterano. La primera jornada de los festejos concluirá con la verbena, que contará con el Grupo "Assia" y "Tekila".

El sábado 9 se celebrará la exhibición de autos locos desde Lo Frayoso hasta Cimadevilla. Comenzará a las 11.00 horas, aunque las verificaciones están previstas para una hora antes de que se dé la salida. A las 15.00 horas se desarrollará la segunda parte. Para el mediodía está programado el concurso de tortillas, con tres primeros premios y regalo para todos los concursantes. Por las calles habrá música del país.

Por la tarde, desde las 17.00 horas, los niños podrán disfrutar con los juegos infantiles que organiza la asociación “Ye lo que hay”. Para las 23.00 horas está programada la primera edición del Florbastic, un minifestival que reunirá diferentes estilos de música con el conocido DJ y presentador de radio Fernandisco como artista invitado junto con DJ Lucu y DJ Abel.

La jornada del domingo se iniciará con la misa cantada por el Coro del Carmen y la procesión con la imagen de San Antonio acompañada por los grupos folclóricos "L´Enguedeyu" y "Gaiteros del Carbón". La apertura de aguas de la fuente´l güevu está prevista para las 13.00 horas. A continuación, habrá sesión vermú con el Dúo K-Libre, que amenizará la noche también junto con Dj Morte.

Chocolatada con churros

El lunes, último día de las fiestas de La Flor en Lada, se celebrará, desde las 18.00 horas, la jira en el prau próximo al campo de fútbol Guillermo Menéndez Coto. La música la pondrá la Charanga Élite. Antes habrá una chocolatada con churros. Durante la jornada, desde las 12.00 a las 20.00 horas, se repartirá el bollo en la carpa.

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Los festejos concluirán con la música de la Orquesta "Waykas" y el Grupo "D´Cano" y los fuegos artificiales que se lanzarán en la medianoche. Habrá un servicio de bus nocturno, como en las últimas ediciones de la fiesta, el viernes, el sábado y el lunes, con salidas desde Sama y La Felguera.