Morcín estrena su "Anillo Sacro", la renovada ruta del Monsacro: "El recorrido ofrece un paisaje espectacular"

El Monsacro ya tiene su “Anillo Sacro”. Un centenar de senderistas inauguró el domingo el señalizado recorrido perimetral de 12 kilómetros a la montaña sagrada de Morcín. La actividad formó parte de Liga Ibérica de Senderismo y los excursionistas desafiaron la inicial amenaza de lluvia para disfrutar de una lúdica y deportiva jornada, organizada por el club “Corriendo por Morcín” junto a las Federaciones Asturiana y Española de Montaña, el Ayuntamiento de Morcín y la asociación cultural “Amigos del Monsacro”.

Los senderistas iniciaron el recorrido a las 9.00 horas, en el sentido de las agujas del reloj, desde la localidad de La Collá, en la ladera norte del Monsacro, para atravesar el paraje natural del Cantu La Sierra y los pueblos de Otura y Los Llanos antes de llegar a La Covarriella, collada donde tuvo lugar el avituallamiento a base de bollos preñaos y “casadielles”, mientras los participantes disfrutaban unas espectaculares vistas del Aramo, con su afamado Angliru, La Mostayal y el Monsacro.

Tras reponer fuerzas, los senderistas descendieron por Viapará y Caldevilla, a través del antiguo camino carretero por el que se transportaba el carbón en tranvías de sangre a mediados del siglo XIX desde las minas de Porció, en Riosa, hasta la Fábrica de Cañones de Trubia.

Cuatro horas

Finalmente, desde El Escobio, llegaron a las 13 horas a aldea de La Llorera por el antiguo camino de “So La Malena”. En total, 12 kilómetros y cuatro horas en las que disfrutaron de unas espectaculares vistas panorámicas de gran valor paisajístico y cultural por una ruta que combina naturaleza, historia y tradición.

Entre el centenar de senderistas que estrenaron el “Anillo Sacro”, cabe reseñar la presencia de Tensi Carmona, presidenta de la Federación de Montaña y Escala del Principado de Asturias (FEMPA); Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo; y Mino García, alcalde de Morcín, junto a los portavoces municipales Santiago Fernández y Jesús Menéndez.

La andaluza María Felisa Alba Palop, que se desplazó desde Chiclana para inaugurar la senda, manifestó que “me ha encantado el recorrido porque ofrece mucha diversidad de paisaje y unas vistas espectaculares”.

Senderistas durante el recorrido al Anillo Sacro. / F. Delgado

Mino García, alcalde de Morcín, se mostró muy satisfecho e indicó que “hoy es un día muy especial para Morcín por la extraordinaria acogida de la inauguración del Anillo Sacro, que demuestra que nuestro concejo tiene un enorme potencial turístico, cultural y natural. Este tipo de iniciativas ponen en valor nuestro patrimonio y generan oportunidades económicas que ayudan a fijar población. El Anillo Sacro es una experiencia que conecta historia, paisaje y tradición. Seguiremos apostando por un turismo sostenible, respetuoso con nuestro entorno y que beneficie a la comunidad”.

Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, señaló que “ha sido una experiencia muy agradable, que nos permitió disfrutar de un entorno único como el Monsacro, con unas vistas que merecen cada paso y un itinerario muy completo con un magnífico paisaje y una limitada exigencia que lo hace más atractivo. La señalización del recorrido, muy clara y cuidada, facilita la marcha y mejora notablemente la experiencia”.

Federación

Tensi Carmona, presidenta de la FEMPA, agradeció que “el Anillo Sacro forme parte de la red de senderos del Principado y que se haya contado con técnicos de la Federación para asesorar y supervisar el recorrido y homologar la ruta. La combinación de montaña y naturaleza, de modo respetuoso, ayuda a mejorar la salud física y mental”.

Miguel Angel Suárez, presidente de Corriendo por Morcín, manifestó que “ha sido un placer guiar y acompañar a los senderistas por el recorrido que no dejó indiferente a nadie y está perfectamente marcado y señalizado”.

La próxima cita con el Monsacro tendrá lugar el sábado 23 de mayo con la “Senda de los 20.000 pasos”, entre la catedral de Oviedo y la cima de la montaña sagrada de Morcín, lugar donde estuvieron resguardas las Santas Reliquias de la Cámara Santa hasta que fueron trasladadas a Oviedo por el rey Alfonso II El Castro a principios del siglo IX.