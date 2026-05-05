Susto en Langreo: cortada una céntrica calle de La Felguera al llevarse por delante un camión un tendido eléctrico
Operarios municipales y agentes de la Policía Local trabajan en la zona para solucionar la incidencia
Susto en una de las calles más céntricas de La Felguera, como consecuencia de un incidente con un vehículo pesado. La Policía tuvo que cortar la circulación en la calle Norte después de que un camión se llevara por delante unos cables eléctricos que iban de un lado al otro de la calle. El suceso, que no provocó heridos, sí causó daños en al menos uno de los coches que estaban aparcados en la zona.
El suceso se produjo sobre las 9.30 horas de este martes en la calle Norte, a la altura de la plaza de abastos de La Felguera. El cable arrollado por el camión quedó destensado, sobre el asfalto, por lo que ha sido necesaria la intervención de los operarios del servicio eléctrico municipal para reparar la incidencia.
También se han desplazado a la zona agentes de la Policía Local, que ha cortado el tráfico en este tramo por precaución y han elaborado el atestado. La caída del cable ha provocado daños en al menos uno de los vehículos que estaban estacionados en la zona.
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