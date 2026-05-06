Los "búho" del Nalón quieren salir de la jaula: los trabajadores de los autobuses esperan que el Principado "presione" para recuperar el servicio e IU demanda soluciones

Los representantes de los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo esperan que el Principado "presione" al grupo Sanjuán (al que pertenecen ambas compañías) y agilice los trámites para proceder a la recuperación del servicio de autobús "búho" en la comarca. Por su parte, el grupo municipal de IU en San Martín del Rey Aurelio Por todo ello, instó al Gobierno regional a buscar "posibles alternativas para restablecer el servicio".

La suspensión temporal del "búho" puso fin al paro indefinido en Transportes Zapico y Autobuses de Langreo. Los trabajadores estuvieron en huelga 20 días para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo con la empresa, el Principado decidió imponer una solución temporal: suspender los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) cuya concesión gestiona el grupo Sanjuán hasta que se pongan en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores. La medida fue apoyada de forma casi unánime por los trabajadores en las votaciones realizadas el 23 de abril y la huelga quedó desconvocada.

Suspensión temporal

La suspensión, según expuso entonces el Principado, durará "hasta que se incorporen las medidas que establezca el estudio de evaluación de riesgos laborales bajo criterio técnico", un informe que "valorará factores como la tipología de las paradas de la línea, que se producen en espacios urbanos y abiertos a lo largo de todo el recorrido. De este modo, se fijarán medidas teniendo en cuenta factores relevantes como el hecho de que el origen y destino de las expediciones tiene lugar en espacios abiertos y no en estaciones de autobús". La Consejería señaló también que "la suspensión tendría carácter temporal y estaría en vigor hasta que se acredite de manera fehaciente la implantación de las medidas dispuestas en el estudio de evaluación de riesgos por parte de expertos en seguridad y salud laboral".

En este contexto, representantes de los trabajadores de las dos empresas afectadas aseguraron que "no tenemos notificación todavía de que hayan venido a hacer la reevaluación del puesto". Explicaron que, por parte de la empresa, "no hay intención de poner en marcha las medidas de seguridad porque, si fuera así, ya lo habría hecho", por lo que ven clave que "se sientan presionados por la Consejería y por el Consorcio de Transportes. Tendrán que hacer lo que mande la reevaluación del puesto".

También se pronunció este martes sobre el asunto el grupo municipal IU en San Martín del Rey Aurelio, para solicitar "una valoración de la situación generada tras la suspensión del servicio de transporte nocturno. Consideramos que su supresión, sin ofrecer una alternativa, supone un retroceso en materia de movilidad para los vecinos y vecinas de nuestro concejo, así como para el conjunto de la comarca".

Seguridad

Julio Antuña, concejal de la formación, expuso que "compartimos la necesidad de garantizar la seguridad de los conductores y conductoras de los autobuses. No obstante, la eliminación del servicio sin opciones alternativas deja un vacío que debe abordarse con urgencia, ya sea alcanzando un acuerdo con la empresa concesionaria, o mediante una nueva licitación u otras fórmulas que permitan restablecer el transporte nocturno".

"En todo caso", prosiguió, "lo que resulta evidente es que, ante la pérdida de este servicio, no podemos conformarnos. No cabe la simple resignación, ni mucho menos permanecer en la inacción". Por todo ello, la coalición de izquierdas solicita que se realice "una valoración de la situación y de las posibles alternativas para restablecer el servicio" y que "se traslade a la Consejería competente la inquietud de nuestro Ayuntamiento, solicitando una reunión en la que se exponga la necesidad urgente de recuperar el servicio 'búho' con las debidas garantías de seguridad".