Cerveza y poesía se dan la mano en Cenera (Mieres) con el festival Cervesía
Las actividades y la degustación de ocho tipos de cervezas artesanales tendrán lugar el sábado 23 de mayo
"Cervesía", un festival que nace de la mezcla de la cerveza artesanal y la poesía. Organizado por la Asociación Cultural Serondaya de Cenera, "Cervesía" se celebrará el sábado 23 de mayo, contando con la presencia de ocho elaboradores artesanales.
El programa comenzará a mediodía, con la apertura de los ocho puestos de cerveza que "van a estar abiertos toda la jornada". A las 12.30 horas será el turno de "Poesía na caleya", con la presencia de Esther García, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, tras cuya intervención comenzará el "Abellugu poéticu", con Diego Solís, Emma Cabal, Puri Peín, Miguel Rojo y María Fernández Abril.
Ya a las 13.30 horas llegará "Es medianoche en casi todo el cuerpo", presentación de la obra de Gema Fernández y Sil Fernández. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, habrá "Micru abiertu" y a las 18.00, vuelve "Poesía na caleya" con Patricia Suárez, Marisa López, Pablo X. Suárez, Rodrigo Olay y Lourdes Álvarez. A las 20.00 será el turno de presentar "El Velcro", de Pablo X. Suárez y Dudu García, mientras que a las 21.00 cerrarán los puestos de cerveza artesana. El fin de fiesta lo pondrá, sobre las 21.30, la música de "Bitter y Kas". Durante la jornada habrá instalados además puestos con libros de poesía.
Elaboradores participantes
Las ocho cerveceras artesanales que participan en "Cervesía" son la Asturias Brewing Company, Barriá, Caleya, Cotoya, Grisú Beer, Somiedo Craft Beer, Tolibier's Craft Beer y Vegamar Cerveza Artesanal.
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