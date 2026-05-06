El embalse de Tanes tendrá gradas para favorecer las competiciones deportivas: su fabricación ya ha sido contratada

Primero fue el uso deportivo del embalse, para entrenamientos y cursos de iniciación, en verano de 2024. Esta primavera comenzaron en periodo de prueba el uso turístico con itinerarios guiados, y ahora, se contrata la construcción de unas gradas móviles en Tanes para su utilización durante futuras competiciones deportivas. "Se está yendo poco a poco, pero en estos meses se está avanzando mucho", señala el alcalde casín, Miguel Fernández, gran defensor del uso del embalse para actividades que supongan "un beneficio para Caso".

La fabricación de las gradas móviles tendrá un coste final de 41.624 euros, y la encargada de elaborarlas será una empresa del alto Nalón, Hierros La Mozquita, ubicada en Llorío (Laviana). La grada móvil para competiciones deportivas que se va a construir tendrá capacidad para 80 espectadores, con una anchura de 8 metros, con cuatro líneas de asientos, y una escalera central para acceder a ellos. Se ubicará en el espacio existente junto a los edificios del embarcadero de Tanes, "tenemos nuevos espacios, recién instalados", subrayó el alcalde, destinados al inminente uso turístico de las aguas. La altura de las gradas no superará la de estos edificios de intendencia (almacenes, vestuarios).

La zona del embarcadero, donde se podrán colocar las gradas móviles. / L. M. D.

Avances

"Se han dado pasos importantes en estos meses", afirmaba Miguel Fernández, que destacaba el trabajo realizado por el Club Deportivo Caso, encargado tanto de impulsar el uso deportivo, como también el uso turístico, "que se ha encauzado en este tiempo".

Solo cien embarcaciones (piraguas y kayaks) pueden estar registradas para surcar las aguas del embalse de Tanes, que es el "grifo de Asturias", ya que abastece a toda la zona centro de la región. De estas cien embarcaciones, solo 33 pueden estar en el agua de forma simultánea, según los permisos otorgados al Ayuntamiento de Caso para el uso lúdico en la zona.

Proyecto

El proyecto de la actuación, firmado por el arquitecto técnico Manuel A. Martínez, subraya que el objetivo final es favorecer "la celebración de competiciones y exhibiciones" en el entorno, "con el reclamo y la presencia de visitantes en el parque" natural de Redes y "concretamente en Caso". Da respuesta además a una petición de la Federación Asturiana de Piragüismo, "y a su vez repercute en el fomento del turismo en el parque". La Federación, además, tiene potestad para autorizar el uso de nueve embarcaciones más, "en navegación simultánea", para favorecer el uso deportivo.