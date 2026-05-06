Un incendio calcina una vivienda de dos plantas en La Felguera

El fuego calcinó el martes por la noche una vivienda en Vega de Abajo, en La Felguera. Los bomberos de los parques de San Martín del Rey Aurelio y de La Morgal extinguieron el incendio, en el que no se registraron daños personales. Su intervención evitó que el fuego se propagase a otra vivienda anexa.

El inmueble quemado tiene dos alturas. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.17 horas del martes. En la llamada indicaban que estaba quemando una casa de dos alturas con viviendas adosadas.

La Sala 112 del SEPA activó una dotación de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) del parque de San Martín, que se trasladó a Vega de Abajo con dos autobombas, un vehículo de altura y uno de transporte de personal. Paralelamente también se activó, de apoyo, otra dotación con dos efectivos del parque de La Morgal con una autobomba nodriza.

Cuando los bomberos llegaron a la vivienda afectada, el incendio estaba completamente desarrollado y, “además de sofocar las llamas, se priorizó evitar que estas se propagasen a una construcción anexa”, señalan desde el SEPA. Entre las labores desarrolladas retiraron parte de la cubierta y el falso techo para contener el fuego.

Tareas de ventilación

El incendio quedó controlado cerca de la una de la madrugada. Fue entonces cuando parte de la dotación de San Martín del Rey Aurelio regresó a su base y la desplazada desde La Morgal retiró por completo a su parque. Los bomberos que se mantuvieron en la zona del incendio realizaron tareas de enfriamiento y ventilación hasta las dos y veinte de la madrugada.

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Tanto a lo largo de la noche como a primera hora de la mañana los bomberos han acudido, por protocolo, a revisar el incendio con la cámara de imágenes térmicas para comprobar que no hay reproducciones. El incidente se comunicó a la Policía Local y Nacional, a la Guardia Civil y a título informativo, puesto que no había afectados, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).