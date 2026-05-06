Langreo rendirá homenaje a 27 vecinos centenarios: "Queremos reconocer el esfuerzo y la memoria de quienes han construido el concejo que hoy conocemos"

El Ayuntamiento de Langreo rendirá homenaje a sus vecinos centenarios. La Concejalía de Derechos Sociales, dirigida por el edil David Fernández Rodríguez, ha programado para el próximo 16 de mayo un acto de reconocimiento "a las personas mayores del concejo que han alcanzado o están próximas a cumplir los cien años".

Fernández expuso que "será un encuentro donde agradecer y reconocer el esfuerzo y la memoria de quienes han construido el Langreo que hoy conocemos". En total, son 27 las personas homenajeadas. De ellas, 21 participarán en este encuentro, mientras que el resto, "siempre respetando su voluntad, recibirán este reconocimiento en su propio domicilio, donde personal municipal les hará entrega de un detalle conmemorativo".

El acto tendrá lugar el viernes 16 de mayo, a las 12.00 horas, en la Casa de la Cultura "Escueles Dorado" de Sama. "Se trata de una cita breve pero especialmente significativa, que contará también con una actuación musical", aseguraron los responsables municipales.

Laviana

Las personas mayores también serán protagonistas este fin de semana en la comarca del Nalón, debido a la fiesta que la FAMPA (Federación de Asociaciones de Mayores del Principado) celebrará este sábado en Pola de Laviana. Se espera reunir a unas 3.000 personas, procedentes de colectivos llegados de toda Asturias. Una fiesta cuyo inicio coincidirá además con la salida de la etapa de la Vuelta a España femenina, con salida en la Pola y llegada en El Angliru. La fiesta contará con exhibiciones, música y comida popular