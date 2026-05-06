En marcha una actuación en Morcín de la Confederación Hidrográfica enmarcada en el convenio que destina 200.000 euros a ríos del concejo

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la mejora de la capacidad de desagüe del río Les Arroxines en Morcín. Una actuación que se enmarca en el convenio firmado por el organismo estatal con el Ayuntamiento de Morcín para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, que cuenta con una inversión de 200.000 euros durante un plazo de cuatro años. El acuerdo fue suscrito en 2023.

En los trabajos que se ejecutan en el río Les Arroxines se están retirando los elementos que obstaculizan el paso del agua, como los troncos acumulados o restos vegetales, y se abordan labores selectivas sobre la vegetación de ribera. Con estas intervenciones se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas, indican desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Estas tareas se están desarrollando a lo largo de un tramo de 236 metros y cuentan con un presupuesto de 12.000 euros. El convenio firmado hace tres años por el Ayuntamiento de Morcín y el organismo estatal recogía que, del total de la financiación prevista, la mitad se destinará a actuaciones en cauces situados en espacios materialmente urbanos.

El Ayuntamiento de Morcín aportaría, recoge el documento, 100.000 euros y la Confederación Hidrográfica los 40.000 euros restantes. En cuanto a los tramos de cauce situados en zonas rurales del municipio, estos recibirán los 60.000 euros restantes también para su protección y mantenimiento. En este caso, la financiación íntegra correría a cargo de la Confederación Hidrográfica.

Limpiezas de cauces

La Confederación recuerda que las denominadas coloquialmente como "limpiezas" de cauces, es decir, la retirada de elementos que obstruyen el paso del agua, como troncos o sedimentos, tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, “ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal”. La reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables.

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Junto con la retirada de los elementos que obstruyen los cauces, la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras.