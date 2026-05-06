Los miradores que arrasan en redes tendrán compañía: Mieres amplía su nueva ruta turística estrella (con vistas desde las alturas)
El Ayuntamiento y el Principado refuerzan la red de puntos panorámicos, tras el éxito de Polio y Llosorio, ya los más fotografiados del concejo.
El Ayuntamiento de Mieres y el Gobierno del Principado de Asturias han sellado un nuevo acuerdo para reforzar la oferta turística del concejo, con una inversión de más de 170.000 euros destinada, entre otras actuaciones, a completar una red de miradores naturales que aspira a consolidarse como uno de los grandes atractivos del territorio.
El convenio permitirá la instalación de tres nuevos puntos panorámicos en La Tellerona, el Pico Polio y el Pico Siana, que se sumarán a los dos ya existentes. Estos últimos, ubicados en el Llosorio y en Polio, que pasará contar con dos monolitos, se han consolidado como los espacios más fotografiados del concejo, un indicador claro del éxito de la iniciativa puesta en marcha en los últimos años.
La inversión
El concejal de Turismo, Álvaro González, subrayó el impacto directo que tendrán estas inversiones: “Son 175.000 euros que lo que hacen es revertir directamente en el territorio a través del incremento del flujo de turistas. Lo que buscamos como siempre es dinamizar el concejo como base prioritaria”. González detalló que, además de los nuevos miradores, el proyecto incluye la mejora de la señalización de rutas, la creación de contenido audiovisual para redes sociales y el impulso del desarrollo digital de la oferta turística.
Uno de los elementos más novedosos será la incorporación de bicicletas eléctricas para visitas guiadas. En total, se adquirirán seis unidades que serán propiedad municipal y que se utilizarán exclusivamente en rutas organizadas. “La idea es que una empresa desarrolle la actividad y utilice este recurso como medio para enseñar el concejo a los turistas”, explicó el edil, quien insistió en que no se tratará de un servicio de alquiler libre, sino de una experiencia guiada.
Por su parte, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, destacó que este acuerdo supone “un empuje importante” para el municipio, en un momento en el que se busca consolidar el turismo de interior en Asturias. “Estamos apostando porque lleguen turistas al interior, no solo a la costa, diversificando la oferta con propuestas vinculadas a la montaña, la bicicleta o la gastronomía”, señaló.
El regidor también valoró la relevancia de otros proyectos en marcha, como la mejora del Pozo Espinos o la futura sala inmersiva del Pozo Santa Bárbara, pensada para acercar la experiencia minera a personas que no pueden acceder a una explotación real.
Un millón de euros para la Montaña Central
Por parte del Ejecutivo autonómico, la vicepresidenta Gimena Llamedo enmarcó este acuerdo en una estrategia más amplia que ya roza el millón de euros de inversión en la Montaña Central. “Estamos trabajando por la redistribución de los flujos turísticos, generando actividad económica y empleo en todo el territorio”, afirmó.
Llamedo incidió en que iniciativas como la ampliación de miradores o el impulso del cicloturismo permiten atraer visitantes durante todo el año. “Queremos que Asturias sea un destino activo los 365 días, y proyectos como los de Mieres son un buen ejemplo de ello”, concluyó.
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