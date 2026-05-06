La negociación del plan de despidos en Capgemini (que tiene 802 empleados en Langreo): tímidos avances, pero "aún muy lejos" del acuerdo, asegura la plantilla

Tímidos avances para un acuerdo que "aún está lejos". Esa fue la lectura de los representantes de los trabajadores tras la maratoniana reunión celebrada en Madrid con responsables de Capgemini en el marco de la negociación de ERE en la compañía, que plantea un máximo de 748 despidos en España, hasta 63 de ellos su sede de Langreo. Las negociaciones se retomarán este jueves.

La consultora tecnológica francesa Capgemini anunció el pasado 10 de abril el inicio de un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España como consecuencia del impacto de la Inteligencia Artificial y los nuevos retos que la innovación tecnológica ha supuesto para "un entorno operativo cada vez más incierto", aseguró la multinacional.

La reunión celebrada este miércoles se inició por la mañana y se prolongó, tras un breve descanso para comer, hasta casi entrada la noche. Durante toda esas horas hubo un tira y afloja que no se tradujo en puntos de consenso. "El avance de la negociación está siendo lento y aún estamos muy lejos de un acuerdo", señalaron fuentes de CC OO, sindicato mayoritario en Capgemini en España y en Asturias, que confían en que haya un mayor acercamiento en la jornada de este viernes.

Tras varias reuniones entre la empresa y los representantes de los trabajadores en las últimas semanas, por ahora no ha habido acuerdo sobre los términos del ERE. CC OO había indicado la semana pasada que consideraba "totalmente insuficiente" la oferta de la empresa a los 748 trabajadores que, como máximo, plantea despedir. De ellos, se verán afectados hasta 63 en Langreo, de una plantilla de 802 personas en la ciudad industrial y tecnológica de Valnalón. Pese a que la compañía justifica el ERE por el citado avance de la IA y "la aceleración del cambio tecnológico", los trabajadores lo ven injustificado y lo vinculan con la falta de planificación por parte de la empresa.

En la reunión del pasado 30 de abril en Madrid, la empresa, según indicó entonces CC OO, "realizó su primera propuesta" económica a los posibles despedidos: 25 días por año, con un tope de 12 mensualidades. Es decir, "cinco días más por año que lo establecido en el mínimo legal", señalaron los representantes de los trabajadores, que piden que "no haya salidas forzosas", o que sean las menos posibles, y mejoras sociales para los despedidos "con más antigüedad y con más edad que puedan verse afectados".

Instalaciones de Capgemini en Langreo. / M. Á. G.

El ERE en Capgemini afectará a un máximo de hasta 748 puestos de trabajo en España, lo que representa aproximadamente un 7 % de la plantilla de la compañía en el país, compuesta por alrededor de 11.000 personas. De estos despidos, hasta 63 serían en Valnalón. El proceso impacta directamente en los centros de trabajo de Asturias, Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia, todos los que la multinacional francesa tiene en el país.

Desembarco

Han pasado ya veinte años desde que la multinacional francesa Capgemini decidiera asentarse en Langreo, convirtiéndose, en 2005, en la primera de las grandes compañías TIC que desembarcó en el valle del Nalón. El proyecto empezó con 40 trabajadores y actualmente la consultora tecnológica tiene en plantilla a 802. A día de hoy, el centro ha evolucionado hacía la especialización en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, servicios de infraestructuras, cloud services y ciberseguridad, ofreciendo soporte tanto a clientes nacionales como internacionales.

Capgemini colabora desde hace años con diferentes instituciones asturianas, entre ellas la Universidad de Oviedo a través de la Cátedra de Transformación Digital Sostenible. Asimismo, trabaja estrechamente con el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias (COIIPA), el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias (Citipa) y otros centros formativos.