Así suena la llingua: los peques de Mieres lo dan todo con "Pop Piquiñín"

El Auditorio de Mieres se llenó este pasado miércoles de música, entusiasmo y llingua asturiana gracias a un encuentro muy especial entre escolares de Primaria y el grupo "Pop Piquiñín". La actividad, organizada por la Conceyalía de Normalización Llingüística, convirtió la mañana en una auténtica fiesta participativa.

Alumnado de distintos centros educativos del concejo ocupó todas las butacas del recinto y, lejos de ser simples espectadores, se convirtió en protagonista. Los niños y niñas corearon con energía las canciones del grupo, temas que ya habían trabajado previamente en clase junto a su profesorado de asturiano. El resultado fue un ambiente cercano, dinámico y cargado de complicidad entre artistas y público.

Concierto didáctico

Este concierto didáctico forma parte de la programación diseñada por el Ayuntamiento para celebrar la Selmana de les Lletres Asturianes, una cita clave para la promoción de la lengua y la cultura propias. La iniciativa combina propuestas musicales de distintos estilos —desde el folk hasta sonidos más urbanos o el rock— con actividades literarias en asturiano.

Precisamente, la literatura también tendrá un papel destacado en los próximos días. La escritora mierense Laura Marcos presentará su nuevo libro infantil, "La gatina y Tina", acercando la creación literaria a los más pequeños. Junto a ella, el poeta Daniel García Granda, reciente ganador del Premiu Teodoro Cuesta, será otro de los nombres propios de esta celebración que cada año encuentra en la Casa de Cultura de Mieres su punto de encuentro.

Como broche final, el sábado llegará el turno de la música en directo con la actuación de Vérsica, una de las formaciones emergentes del panorama regional. Una programación variada que confirma el compromiso de Mieres con la difusión y el futuro de la llingua asturiana.