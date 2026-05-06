De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena

La Guardia Civil ha detenido en Mieres al presunto autor de la agresión sexual denunciada por una joven de 25 años que apareció desorientada en el concejo de Lena la mañana del pasado 23 de abril. La investigación, desarrollada por la unidad judicial del cuartel mierense, permitió identificar al hombre señalado por la víctima, un varón de origen portugués residente en la localidad de Sueros. Las pruebas recopiladas resultan lo suficientemente contundentes como para que el detenido haya ingresado en prisión tras ser puesto a disposición judicial.

La detención se llevó a cabo en la vivienda en la que reside el sospechoso. Vecinos de la zona aseguran que no opuso resistencia durante el operativo y que fue trasladado esposado al cuartel de Mieres antes de pasar a disposición judicial.

Los hechos se remontan a la madrugada del 23 de abril. La joven, de nacionalidad extranjera, se encontraba en la estación de autobuses de Benavente con la intención de viajar a Madrid, donde debía tomar un avión. Sin embargo, perdió el autobús que debía llevarla hasta la capital y, en una situación de urgencia, comenzó a buscar alternativas para continuar su trayecto. Fue entonces cuando el ahora detenido se ofreció a llevarla en su vehículo.

Según el relato de la víctima, durante el trayecto el hombre la agredió sexualmente y, además, la golpeó violentamente en la cabeza, dejándola inconsciente. Posteriormente, la abandonó en las inmediaciones de la localidad de Carabanzo, en el concejo de Lena, posiblemente dándola por muerta.

Fuerte conmoción

La joven logró recuperar la consciencia y, en estado de fuerte conmoción, caminó por la carretera hasta llegar a una gasolinera situada a la altura de Villallana, donde finalmente pidió ayuda. Algunos vecinos la habían visto previamente deambulando por el arcén, visiblemente desorientada.

El aviso se produjo a primera hora de la mañana, en torno a las ocho, lo que activó un dispositivo sanitario y policial. La víctima fue trasladada al Hospital Vital Álvarez-Buylla, donde se le aplicó el protocolo correspondiente para casos de agresión sexual. Asimismo, el servicio de emergencias 112 Asturias movilizó recursos especializados de apoyo psicológico y asistencia integral.

Durante los días posteriores, la Guardia Civil recabó el testimonio de la víctima y analizó el recorrido realizado, así como posibles grabaciones y testimonios que permitieran identificar al agresor. Estas pesquisas han culminado ahora con la detención del sospechoso, que ya se encuentra en prisión a la espera de la evolución del proceso judicial.